Эксперт: как удержать в доме приобретенное за большие деньги тепло?
В связи с резким ростом цены на газ на мировом рынке, в Эстонии для домашних клиентов цена на газ увеличилась в среднем на 51%. Цена электричества продолжает бить рекорды. Для обычного потребителя это означает только одно – если полностью отключить систему отопления нельзя, единственным способом удерживать расходы под контролем является улучшение теплостойкости всего здания. Насколько качественный изоляционный материал поможет экономить на расходах на отопление?