Эксперт: как удержать в доме приобретенное за большие деньги тепло?

Если сейчас кто-то все еще думает, что эти повышения цен его не коснутся, то уж по крайней мере косвенно рост цен все равно затронет каждого. Даже тех, кто непосредственно не использует электричество или газ для отопления своего дома. Во-первых, это обусловлено тем, что многие коммунальные отопительные установки используют для нагрева поступающей в ваши радиаторы воды газ. В то же время электричество потребляется, например, системой полового отопления, собственным котлом на гранулах, не говоря уже обо всех предприятиях, которые что-либо производят. Таким образом, в итоге все равно вырастут все цены.

В особенно сложном положении сейчас находятся люди, которым приходится отапливать жилье с помощью только электричества. В то же время ситуация собственников газовых котлов также является не особо завидной. Ведь газовый котел использует оба данных ресурса – как газ, так и в некоторой степени электричество.

Простой расчет говорит о том, что, например, если цена газа поднимается на 50%, что на сегодняшний день уже произошло, то расходы вырастут на столько же. То есть, если раньше на отопление квартиры зимой уходило 60 евро, то этой зимой данные расходы увеличатся уже до 90 евро.

Точно спрогнозировать то, насколько цены на электричество, газ и бензин вырастут в дальнейшем, не может никто. Это означает, что ограничивать расходы на отопление нужно начинать каким-то другим образом, и единственным таким вариантом является просто их уменьшение посредством обеспечения достаточной теплостойкости своего дома, позволяющей расходовать меньше ресурсов на отопление и замедлить охлаждение помещений.

Лучшее утепление будет обеспечивать экономию в течение многих лет

«Каждое здание, использованные для его утепления материалы, их качество и так далее очень сильно различаются, и поэтому весьма сложно назвать определенную одинаково подходящую для всех зданий цифру, которая точно бы обозначила уровень экономии, достигаемый благодаря использованию более качественного утепления. Однако можно смело утверждать, что лучшее утепление поможет всегда. При использовании в два раза более эффективного утепления потеря тепла также уменьшится в два раза. Чем более старым является здание, тем больше новое качественное утепление поможет экономить на отоплении – в некоторых случаях такая экономия может достигать 20–40%», – объяснил Кристьян Вяэстер, технический консультант производящего изоляционные материалы предприятия Kingspan Insulation OÜ.

«Помимо конкретных цифр очень важно помнить и о том, что качественное утепление обеспечивает долгосрочный эффект, то есть домовладелец будет оставаться в выигрыше в течение всех дальнейших лет. Это означает, например, пятнадцатипроцентную экономию не только в течение одного предстоящего отопительного сезона, но и такую же экономию в отопительные сезоны в течение всех последующих лет, – отметил Вяэстер. – При этом, в случае подорожания электричества и газа процент экономии с годами может даже увеличиться».

В два раза более теплостойкое здание при той же толщине стены

Если в случае нового здания проще всего сразу запланировать хорошее утепление, то, по словам Вяэстера, в случае более старых домов в отношении утепления также больше не нужно бояться, что для его установки придется организовывать какие-то масштабные работы по перестройке.

«Предлагаемые сегодня материалы уже являются настолько хорошими, что, например, если у строившихся в советское время зданий для достижения определенной теплостойкости требовалось наличие 30-сантиметрового слоя утеплителя, то сегодня такого же уровня теплостойкости можно достигнуть посредством в разы более тонкого утеплителя».

Например, удельная теплопроводность производящихся предприятием Kingspan чрезвычайно эффективных изоляционных материалов Kooltherm и Therma является столь низкой, что они обеспечивают вплоть до двух раз большую теплостойкость, чем обычные утеплительные материалы.

«Фактически это означает, что, например, вместо стены или пола толщиной 30 сантиметров можно ограничиться лишь 15 сантиметрами», – объяснил Вяэстер.