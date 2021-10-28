За сутки в Эстонии прибавилось 1995 зараженных, скончались восемь человек

Среди новых заразившихся 1269 человек не были вакцинированы, а 726 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 28 октября в больницах находится 542 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 378 человек, из которых 274 человека (72%) не были вакцинированы, у 104 человек (28%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 83 новые истории болезни. Скончались восемь человек с коронавирусом, из которых пятеро не были вакцинированы, двое были привиты, а статус вакцинации еще одного человека устанавливается: 56-летний мужчина, 67-летняя женщина, 72-летняя женщина, 80-летняя женщина, 83-летняя женщина, 83-летняя женщина, 86-летний мужчина и 93-летняя женщина. У всех этих людей были сопутствующие заболевания.

За сутки ввели 8568 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 2325 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 30 889 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 56,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).