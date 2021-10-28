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  • Дистанционка или тестирование? Решения Кылварта пошли вразрез с планами правительства

Дистанционка или тестирование? Решения Кылварта пошли вразрез с планами правительства

Министр образования и науки Лийна Керсна. ФОТО: Tairo Lutter

Очень высокое распространенение коронавируса - о чем свидетельствует вчерашний новый коронарекорд, более 2 000 новых случаев заражения - изменит после каникул школьную жизнь. Министерство образования хочет, чтобы в начале новой четверти школы начали проводить скрининги для быстрого выявления инфекции. Таллинн же по согласованию с руководством школ решил перевести часть классов на дистанционное обучение, пишет Postimees.

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Хотя во вторник шла речь о том, что вакцинированные школьники и учителя могут избежать экспресс-тестов, после обсуждения с экспертами министерство решило, что тестирование должны проходить все.

Однако Кылварт не понял нового плана министерства. «Никто не знает, как это будет выглядеть на практике. Особенно в школах с более чем тысячей учеников. Как утром тестировать каждого школьника и что потом делать с этими тестами. У нас нет такой практики», - описал Кылварт, добавив, что он не получил от министерства описания процесса и инструкций по проведению ПЦР-тестов.

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