Дистанционка или тестирование? Решения Кылварта пошли вразрез с планами правительства

Хотя во вторник шла речь о том, что вакцинированные школьники и учителя могут избежать экспресс-тестов, после обсуждения с экспертами министерство решило, что тестирование должны проходить все.

Однако Кылварт не понял нового плана министерства. «Никто не знает, как это будет выглядеть на практике. Особенно в школах с более чем тысячей учеников. Как утром тестировать каждого школьника и что потом делать с этими тестами. У нас нет такой практики», - описал Кылварт, добавив, что он не получил от министерства описания процесса и инструкций по проведению ПЦР-тестов.