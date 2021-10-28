Кийк: круг получателей бустерных доз расширился

Если до сих пор государство придерживалось позиции, что бустерную дозу могут получить люди от 65 лет и старше, а также работники передовой, то теперь Танель Кийк подтвердил, что это могут сделать все желающие. Единственное условие — с момента введения первой дозы должно пройти полгода, независимо от того, какой препарат использовался при вакцинации.

«У нас достаточно для этого вакцин и способностей. Сейчас видно, что интерес к вакцинации есть», - сказал Кийк, добавив, что, конечно, при распределении бустерных доз в приоритете будут пожилые люди.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт днем ранее заявил, что государство могло бы прямо сейчас начать предлагать третьи дозы.

«У нас есть важное предложение государству в отношении бустерных доз. Сейчас есть решение о предоставлении бустерных доз учителям и представителям групп риска, а другим придется подождать. Однако те, кто получил вакцину еще весной, теряют защиту, особенно те, кто получил вакцину AstraZeneca, - сказал Кылварт на состоявшейся в среду пресс-конференции. - Я и мои коллеги из горуправы не понимаем, почему мы наступаем на одни и те же грабли? Почему бустерные дозы мы снова предоставляем в каком-то порядке, когда у нас есть возможность вакцинировать всех желающих».