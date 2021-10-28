Куман уволен с поста главного тренера «Барселоны»

Отмечается, что решение было принято после поражения «Барселоны» в гостях в среду от «Райо Вальекано» в 11-м туре чемпионата Испании.

58-летний нидерландец возглавил команду в августе 2020 года. При нем команда финишировала на третьем месте в чемпионате Испании-2020/21. Его контракт действовал до 30 июня 2022 года.

Будучи игроком, Куман защищал цвета «Барселоны» с 1989 по 1995 годы, четыре раза выиграв в ее составе чемпионат Испании, три раза – Суперкубок Испании, по разу – Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов), Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. Также он является трехкратным чемпионом Нидерландов в составе ПСВ, один раз выиграл чемпионат страны с «Аяксом». С ПСВ, помимо всего прочего, он выиграл Кубок чемпионов.

Экс-наставник сборной Нидерландов Куман работал в ряде европейских клубов. В частности, он приводил к званию чемпионов Нидерландов «Аякс» (дважды) и ПСВ.