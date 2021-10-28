В Каунасе от COVID-19 скончалась роженица
В среду в Каунасских клиник скончалась 23-летняя роженица, заболевшая COVID-19, сообщило лечебное учреждение.
В среду в Каунасских клиник скончалась 23-летняя роженица, заболевшая COVID-19, сообщило лечебное учреждение.
«Мы полагаем, что основной причиной смерти стало тяжелое повреждение легких, вызванное COVID-19», – заявил на пресс-конференции в четверг глава Клиники интенсивной терапии каунасской больницы, доцент, доктор наук Томас Тамошуйтис.
Заведующий родильным отделением Клиники акушерства и гинекологии Каунасских клиник, профессор, доктор наук Миндаугас Ключинскас сказал, что женщина не была привита. Он призвал беременных прививаться и подчеркнул, что вакцина не оказывает влияния на беременность.
Он отметил, что пациентка была доставлена в больницу 21 октября из Каунасской городской больницы в связи с ухудшением дыхательной функции.
Плод женщины был выношен, ей сделали кесарево сечение, в результате которого родилась здоровая выношенная девочка. Пациента уже находилась на лечении в отделении для пациентов COVID-19, однако с ухудшением дыхательной функции ее перевели в реанимацию.
Это первый в Литве случай смерти заболевшей COVID-19 роженицы.
Медики выражают соболезнования близким женщины.