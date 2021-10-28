Картина дня: дистанционка в Нарве и Пярну, никаких развлечений после 23:00 и бустерные дозы для всех

«Закажи четыре гроба — будут нужны»: террор бывшего мужа перешел все границы

Тихое кладбище небольшого городка, могила предков. В могилу вбита коса. К косе привязана веревка, на конце которой болтается тряпичная кукла с удавкой на шее. Это предупреждение для Вийвики от бывшего мужа. Такая ужасная картина открывается перед женщиной, которая решилась на развод после 15 лет супружеской жизни. Мати зол и не видит другого выхода, кроме как изводить бывшую жену террором. Таких историй много, но в данном случае Пенитенциарный кодекс позволяет привлечь безумца к ответственности. Читать далее…

В Нарве после каникул за школьные парты сядут только ученики классов с 1-го по 4-й

На следующей после школьных каникул неделе в школах Нарвы контактное обучение продолжат только ученики 1-4 классов. Читать далее… Вслед за Таллинном на дистанционное обучение своих учеников отправит и Пярну.

Охранным фирмам негде набирать «масочных контролеров»

Обещание торговых центров и торговцев начать с этой недели эффективный контроль за ношением масок столкнулось с реальной жизнью: необходимое количество охранников взять неоткуда, и если кто-то согласится выполнять эту неблагодарную работу, они могут просить прибавку к зарплате. Читать далее…

За сутки в Эстонии прибавилось 1995 зараженных, скончались восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8947 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1995. Скончались восемь человек. Читать далее…

Дистанционка или тестирование? Решения Кылварта пошли вразрез с планами правительства

Очень высокое распространенение коронавируса - о чем свидетельствует вчерашний новый коронарекорд, более 2 000 новых случаев заражения - изменит после каникул школьную жизнь. Министерство образования хочет, чтобы в начале новой четверти школы начали проводить скрининги для быстрого выявления инфекции. Таллинн же по согласованию с руководством школ решил перевести часть классов на дистанционное обучение. Читать далее…

Кийк: круг получателей бустерных доз расширился

В четверг министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) заявил в Рийгикогу, что бустерную дозу смогут получить все, у кого с момента последнего укола прошло шесть месяцев. Читать далее...

Каллас: в понедельника все мероприятия должны заканчиваться до 23:00

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр образования и науки Лийна Керсна, а также министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Читать далее...

Эстонский ювелир Катерина Пишон: «Праздник еще ко мне не пришел…»

Редко какая женщина не носит ювелирных украшений. Хотя бы скромные сережки-гвоздики. Хотя бы тонкую цепочку или обручальное кольцо. Есть, правда, любительницы яркой декоративной бижутерии, а более состоятельные предпочитают антиквариат или дизайнерские работы. А задумывались ли вы, кто изготавливает для вас ажурные колье, эффектные серьги или искрящиеся драгоценными камнями кольца? Ювелир сегодня – это далеко не всегда хрестоматийный старичок с лупой в глазу. Наша встреча с Катериной Пишон, эстонским ювелиром, - тому подтверждение. Читать далее…

Таллинн строится: от общежитского клоповника до роскошных интерьеров

Солидное здание общежития Академии Художеств в Таллинне было построено в конце пятидесятых годов прошлого века, когда Академия еще называлась Художественным институтом, а улица носила имя Ломоносова. Но первыми жильцами общежития были студенты института педагогического, и адрес оно меняло несколько раз: и по Гонсиори, 9 значилось, и по Реймани, 8. А фасад вообще выходит на площадь, которая вроде как есть, а вроде как ее и нет. Читать далее…

Между жителями Кихну и иностранными документалистами вспыхнул культурный конфликт