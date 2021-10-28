Картина дня: дистанционка в Нарве и Пярну, никаких развлечений после 23:00 и бустерные дозы для всех
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 октября.
Тихое кладбище небольшого городка, могила предков. В могилу вбита коса. К косе привязана веревка, на конце которой болтается тряпичная кукла с удавкой на шее. Это предупреждение для Вийвики от бывшего мужа. Такая ужасная картина открывается перед женщиной, которая решилась на развод после 15 лет супружеской жизни. Мати зол и не видит другого выхода, кроме как изводить бывшую жену террором. Таких историй много, но в данном случае Пенитенциарный кодекс позволяет привлечь безумца к ответственности. Читать далее…
На следующей после школьных каникул неделе в школах Нарвы контактное обучение продолжат только ученики 1-4 классов. Читать далее… Вслед за Таллинном на дистанционное обучение своих учеников отправит и Пярну.
Обещание торговых центров и торговцев начать с этой недели эффективный контроль за ношением масок столкнулось с реальной жизнью: необходимое количество охранников взять неоткуда, и если кто-то согласится выполнять эту неблагодарную работу, они могут просить прибавку к зарплате. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8947 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1995. Скончались восемь человек. Читать далее…
Очень высокое распространенение коронавируса - о чем свидетельствует вчерашний новый коронарекорд, более 2 000 новых случаев заражения - изменит после каникул школьную жизнь. Министерство образования хочет, чтобы в начале новой четверти школы начали проводить скрининги для быстрого выявления инфекции. Таллинн же по согласованию с руководством школ решил перевести часть классов на дистанционное обучение. Читать далее…
В четверг министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) заявил в Рийгикогу, что бустерную дозу смогут получить все, у кого с момента последнего укола прошло шесть месяцев. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр образования и науки Лийна Керсна, а также министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Читать далее...
Редко какая женщина не носит ювелирных украшений. Хотя бы скромные сережки-гвоздики. Хотя бы тонкую цепочку или обручальное кольцо. Есть, правда, любительницы яркой декоративной бижутерии, а более состоятельные предпочитают антиквариат или дизайнерские работы. А задумывались ли вы, кто изготавливает для вас ажурные колье, эффектные серьги или искрящиеся драгоценными камнями кольца? Ювелир сегодня – это далеко не всегда хрестоматийный старичок с лупой в глазу. Наша встреча с Катериной Пишон, эстонским ювелиром, - тому подтверждение. Читать далее…
Солидное здание общежития Академии Художеств в Таллинне было построено в конце пятидесятых годов прошлого века, когда Академия еще называлась Художественным институтом, а улица носила имя Ломоносова. Но первыми жильцами общежития были студенты института педагогического, и адрес оно меняло несколько раз: и по Гонсиори, 9 значилось, и по Реймани, 8. А фасад вообще выходит на площадь, которая вроде как есть, а вроде как ее и нет. Читать далее…
Маре Мятас, хозяйка кихнуского хутора Уйы-Мату, недавно принимала в качестве гида и переводчика съемочную группу итальянского государственного телевидения и теперь, после столкновения двух культур, никак не может успокоиться. Ее возмутило широко распространенное мнение о том, что на Кихну якобы сохранился матриархат. Читать далее…