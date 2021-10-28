Картина дня: никаких развлечений после 23:00, бустерные дозы для всех и гибель полицейского

ИНТЕРВЬЮ 〉 Алар Карис: мы не особо доверяем своему правительству

Приближающаяся коронавирусная зима балтийского пузыря, скорее всего, не принесет, но между скептически настроенными Странами Балтии и остальной Европой пролегает своего рода граница, что явствует из заявлений правительства, сказал в интервью Postimees вернувшийся вчера из Финляндии и направившийся с государственным визитом в Литву президент Алар Карис. Читать далее...

Государство окажет всем потребителям поддержку при оплате счетов за электричество

Сегодня правительство утвердило разработанные в связи с ростом цены на электроэнергию принципы пособия, которое призвано в течение полугода смягчить рост цен для всех потребителей. Читать далее...

А ВЫ ВХОДИТЕ В ИХ ЧИСЛО? 〉 Некоторым жителям Эстонии частично компенсируют повышение цен на электричество, газ и отопление

Чтобы смягчить последствия повышения цен на электроэнергию для семей с низкими доходами, правительство решило компенсировать семьям через местные самоуправления с сентября по март 80 процентов повышения цен на электроэнергию, газ и центральное отопление. Читать далее...

Ресторан собаке друг: где в Таллинне будут рады и вам, и вашему питомцу?