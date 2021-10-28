Картина дня: никаких развлечений после 23:00, бустерные дозы для всех и гибель полицейского
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 октября.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр образования и науки Лийна Керсна, а также министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Читать далее...
Со следующей недели увеселительные заведения должны будут закрываться в 23:00. По словам владельцев баров и ночных клубов, они опасались дополнительных ограничений, но поверили заявлениям правительства о том, что общество останется открытым для вакцинированных. Читать далее...
В четверг министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) заявил в Рийгикогу, что бустерную дозу смогут получить все, у кого с момента последнего укола прошло шесть месяцев. Читать далее...
В четверг на стрельбище в Вырумаа произошло серьезное происшествие, в результате которого погиб 26-летний тартуский полицейский. Читать далее...
Антипрививочники распространяют в социальных сетях призывы врываться в больницы и снимать на видео происходящее там. Министр внутренних дел Кристиан Яани подтвердил, что полиция об этом знает и больницы предупреждены. Читать далее...
После увольнения мужа-антипрививочника из Сил обороны и своего ухода с работы по тем же причинам жительница Выру создала так называемую защитную группу в социальных сетях и пригласила ее членов, «готовых достать оружие», на собрание в частный дом недалеко от города в четверг вечером. Пост стал достоянием общественности и взбудоражил полицию. Читать далее...
Сегодня правительство одобрило новые ограничения, призванные воспрепятствовать распространению коронавируса. В Эстонии начнет действовать общее требование ношения масок в общественных помещениях. Это означает, что с завтрашнего дня требование ношения масок распространится и на помещения, где проверяют наличие ковидных справок. Читать далее...
Тихое кладбище небольшого городка, могила предков. В могилу вбита коса. К косе привязана веревка, на конце которой болтается тряпичная кукла с удавкой на шее. Это предупреждение для Вийвики от бывшего мужа. Такая ужасная картина открывается перед женщиной, которая решилась на развод после 15 лет супружеской жизни. Мати зол и не видит другого выхода, кроме как изводить бывшую жену террором. Таких историй много, но в данном случае Пенитенциарный кодекс позволяет привлечь безумца к ответственности. Читать далее…
На следующей после школьных каникул неделе в школах Нарвы контактное обучение продолжат только ученики 1-4 классов. Читать далее… Вслед за Таллинном на дистанционное обучение своих учеников отправит и Пярну.
Обещание торговых центров и торговцев начать с этой недели эффективный контроль за ношением масок столкнулось с реальной жизнью: необходимое количество охранников взять неоткуда, и если кто-то согласится выполнять эту неблагодарную работу, они могут просить прибавку к зарплате. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8947 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1995. Скончались восемь человек. Читать далее…
Очень высокое распространенение коронавируса - о чем свидетельствует вчерашний новый коронарекорд, более 2 000 новых случаев заражения - изменит после каникул школьную жизнь. Министерство образования хочет, чтобы в начале новой четверти школы начали проводить скрининги для быстрого выявления инфекции. Таллинн же по согласованию с руководством школ решил перевести часть классов на дистанционное обучение. Читать далее…
Редко какая женщина не носит ювелирных украшений. Хотя бы скромные сережки-гвоздики. Хотя бы тонкую цепочку или обручальное кольцо. Есть, правда, любительницы яркой декоративной бижутерии, а более состоятельные предпочитают антиквариат или дизайнерские работы. А задумывались ли вы, кто изготавливает для вас ажурные колье, эффектные серьги или искрящиеся драгоценными камнями кольца? Ювелир сегодня – это далеко не всегда хрестоматийный старичок с лупой в глазу. Наша встреча с Катериной Пишон, эстонским ювелиром, - тому подтверждение. Читать далее…
Солидное здание общежития Академии Художеств в Таллинне было построено в конце пятидесятых годов прошлого века, когда Академия еще называлась Художественным институтом, а улица носила имя Ломоносова. Но первыми жильцами общежития были студенты института педагогического, и адрес оно меняло несколько раз: и по Гонсиори, 9 значилось, и по Реймани, 8. А фасад вообще выходит на площадь, которая вроде как есть, а вроде как ее и нет. Читать далее…
Маре Мятас, хозяйка кихнуского хутора Уйы-Мату, недавно принимала в качестве гида и переводчика съемочную группу итальянского государственного телевидения и теперь, после столкновения двух культур, никак не может успокоиться. Ее возмутило широко распространенное мнение о том, что на Кихну якобы сохранился матриархат. Читать далее…
Уже больше двух лет ласнамяэское предприятие по переработке отходов существует без воды и канализации. Примерно столько же они пытаются получить разрешение на строительство от властей Таллинна. Предприятие думает, что чиновники тянут намеренно. Архитектор строительного проекта уверена, что проблема в том, что чиновники вовремя не проанализировали ситуацию, а чиновники считают, что авторы строительного проекта не учли всех нюансов. Читать далее...
Приближающаяся коронавирусная зима балтийского пузыря, скорее всего, не принесет, но между скептически настроенными Странами Балтии и остальной Европой пролегает своего рода граница, что явствует из заявлений правительства, сказал в интервью Postimees вернувшийся вчера из Финляндии и направившийся с государственным визитом в Литву президент Алар Карис. Читать далее...
Сегодня правительство утвердило разработанные в связи с ростом цены на электроэнергию принципы пособия, которое призвано в течение полугода смягчить рост цен для всех потребителей. Читать далее...
Чтобы смягчить последствия повышения цен на электроэнергию для семей с низкими доходами, правительство решило компенсировать семьям через местные самоуправления с сентября по март 80 процентов повышения цен на электроэнергию, газ и центральное отопление. Читать далее...
Прогулка с собакой заставляет взглянуть на городскую среду другими глазами: оказывается, повсюду нас поджидают ограничения, на которые без четвероногого друга на поводке мы зачастую не обращаем внимания. На входах в магазины и некоторые торговые центры мы видим запрещающие знаки, даже в парке Кадриорг существует множество отдельных зон, по которым с хвостатым не пройдешься... Но расстраиваться не стоит: европейские dog-friendly (с англ. -дружеские по отношению к собакам) традиции постепенно становятся новой нормой и в Эстонии. Читать далее...