С пятницы расширится обязанность ношения масок

Объясняя это решение, премьер-министр сказала на пресс-конференции правительства в четверг, что вирус распространяется в виде аэрозоля и если люди будут носить маски, он будет распространяться меньше.

Каллас также попросила привитых людей пережить это небольшое неудобство.

По словам заместителя главы кризисного штаба департамента здоровья Калле Китсинга, департамент до сих пор рассчитывал на то, что предприятия осознают серьезность коронакризиса и будут следовать правилам, но, к сожалению, этого не произошло и распоряжения правительства не исполняли в соответствии с ожиданиями.

«Мы по-прежнему находимся в кризисе, все введенные до сих пор меры крайне важны для защиты каждого человека и здоровья населения. В этой связи правительство 25 октября приняло новое распоряжение, усилившее обязанность ношения масок. Таким образом, маски обязательно носить во всех общедоступных публичных местах», - сказал Китсинг.

29 октября вступает в силу распоряжение, согласно которому там, где проверяют сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании, а ношение маски до сих пор настойчиво рекомендовалось, теперь ношение масок станет обязательным. «Мы говорим о таких развлекательных мероприятиях, как театр, кино и концерт. И даже если вы предъявили справку о вакцинации, нужно будет надеть маску», - сказал Китсинг.

По его словам, департамент здоровья больше не будет предупреждать нарушителей и со второй половины этой недели департамент в сотрудничестве с полицией проводит проверки в крупных городах. «В фокусе все те предприятия и люди, которые игнорируют правила, они будут наказаны», - сказал Китсинг.

По его словам, это означает, что если человек отправляется в публичное место, например в магазин, у него должна быть с собой маска — медицинская или купленная в магазине маска с трехкратной защитой. «Маску в публичном помещении должны носить все кроме тех, у кого есть медицинские противопоказания, соответствующая справка должна быть выдана врачом-специалистом», - сказал Китсинг и добавил, что соответствующую справку нужно носить с собой, в противном случае будет возбуждено дело о проступке.

Если человек скажет, что забыл взять маску, ему составят предписание, а могут также составить протокол о проступке (выписать штраф). Если человек скажет, что и не намерен надевать маску, его ждут обе процедуры одновременно, а если он откажется покидать помещение, его оттуда выведут силой.

В отношении предприятий, не проверяющих наличие у людей сертификата о вакцинации, немедленно возбудят производство, которое может привести к предписанию или штрафу. «В любом случае нарушение сразу же оформят, мы это будем делать в сотрудничестве с полицией, то есть, у нас будет больше ресурсов», - сказал Китсинг.