Приближающаяся коронавирусная зима балтийского пузыря, скорее всего, не принесет, но между скептически настроенными Странами Балтии и остальной Европой пролегает своего рода граница, что явствует из заявлений правительства, сказал в интервью Postimees вернувшийся вчера из Финляндии и направившийся с государственным визитом в Литву президент Алар Карис.

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- Во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё вы обозначили многие важные сферы сотрудничества, в том числе кибербезопасность и климатические изменения. Но как вы сами сформулировали бы свои внешнеполитические приоритеты? Какая внешняя политика в целом нужна Эстонии?