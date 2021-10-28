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В России резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом - впервые число новых случаев превысило 40 тысяч. Одновременно фиксируют и рекордное число смертей заразившихся Covid-19.

​Рекорды по двум показателям

За последние сутки в России выявили 40 096 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Умерли, по данным штаба, 1 159 пациентов с Covid-19. Оба показателя - рекордные за время пандемии.

Суточная смертность обновляет максимум третий день подряд. Накануне фиксировали 1 123 смерти, во вторник штаб сообщал о 1 106 летальных исходах, а до этого максимум был достигнут в субботу - 1 075 умерших. Больше тысячи летальных исходов за сутки в России фиксируют уже десятый день подряд.

Больше всего умерших в Москве - 95 человек (это максимальное значение с 27 июля, накануне был 91 летальный исход), в Петербурге умерли 70 зараженных (в среду - 74). Число умерших пациентов с коронавирусом за весь период в штабе оценивают в 235 057. Росстат, учитывающий гораздо больше летальных исходов, ранее публиковал данные, согласно которым за время пандемии в стране умерло более 400 тысяч человек, заразившихся Covid-19.

ФОТО: BBC

Суточный прирост заражений к четвергу резко увеличился - накануне регистрировали 36 582 новых случаев Covid-19, во вторник - 36 446.

Рост заболеваемости начался в сентябре и сильно ускорился в следующем месяцев. 14 октября, согласно данным штаба, впервые была преодолена отметка в 30 тысяч заражений в сутки. До этого максимальный суточный прирост заражений Covid-19 фиксировали 24 декабря 2020 года - 29 935.

Скачок новых случаев заражения коронавирусом, как и в другие дни, сейчас произошел в основном за счет Москвы, где, по информации штаба, за сутки зарегистрировали 8 440 новых случаев. До этого заболеваемость в столице два дня подряд снижалась. В среду фиксировали 5 789 заражений, во вторник - 6 074, в понедельник - 7 778.

Больше 8 тысяч новых случаев в Москве выявляли в начале лета, рекордные за время пандемии 9 120 заражений регистрировали 19 июня, после чего заболеваемость пошла на спад, и 1 сентября в Москве было, по данным штаба, всего 1229 заражений за сутки. Несмотря на резкие скачки, относительно стабильными в столице остаются число госпитализированных (1 679 человек) и число пациентов на ИВЛ (733).

Вслед за Москвой по числу выявленных заражений далее следуют Петербург (3 186) и Московская область (2 639). Высокий суточный прирост и смертность от коронавируса фиксируют также в Нижегородской и Свердловской областях.

Власти связывают крайне высокую смертность и заболеваемость нежеланием россиян вакцинироваться. В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что Кремль решил перезапустить кампанию по пропаганде прививок от коронавируса.

По информации издания, внутриполитический блок администрации президента занялся организацией новой информационной кампании, так как предыдущая признана неэффективной - в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации. К разъяснительной работе подключат волонтеров и экспертов, пишет "Коммерсант".

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что эта информация не соответствует действительности. "Никакого перезапуска нет и быть не может", - заявил он.

"Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что эта тенденция не ослабнет по завершении нерабочих дней", - добавил Песков. Решений об обязательной вакцинации от Covid-19, по его словам, пока не принималось: "Посмотрим дальше, как развивается ситуация".

Нерабочие дни

В четверг, 28 октября, в Москве, Московской области и еще четырех российских регионах начался период нерабочих дней. Президент Владимир Путин разрешил губернаторам вводить их, не дожидаясь 30 октября, когда нерабочая неделя официально начнется по всей России (некоторые регионы объявили их еще в понедельник, 25 октября).

В Москве должна быть приостановлена работа всех компаний и организаций, за исключением тех, которые обеспечивают работу инфраструктуры и предприятий непрерывного цикла. Работать могут только продовольственные магазины и аптеки, а также театры и музеи (только по QR-кодам).

Прекращают работу салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны, химчистки, прачечные, организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажные мастерские и автосервисы.

Школьников отправили на каникулы до 7 ноября, а в детсадах организуют дежурные группы (для тех, кому не с кем оставить детей). Больницы и поликлиники продолжают оказывать плановую медицинскую помощь, но к стоматологу можно будет обратиться только за неотложной помощью.