Финская таможня пресекла контрабанду снюса из Эстонии в Финляндию
Финская таможня разоблачила контрабандистов, перевозивших крупные партии снюса из Эстонии в Финляндию, сообщает портал новостей YLE.
Финская таможня разоблачила контрабандистов, перевозивших крупные партии снюса из Эстонии в Финляндию, сообщает портал новостей YLE.
Таможня Финляндии за прошлый и текущий год выявила множество комплексных преступлений, связанных с контрабандой и распространением снюса.
В ходе предварительных следствий было изъято несколько тысяч килограммов контрабандного жевательного табака на территории столичного региона. Снюс доставлялся крупными партиями из Эстонии в Хельсинки.
По делу проходят 53 подозреваемых, среди которых граждане Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.
Они подозреваются в неуплате налогов в размере порядка пяти миллионов евро. В ходе предварительного следствия были выявлены и другие преступления.