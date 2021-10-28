Канцлер юстиции: закрыть школы может только Департамент здоровья

Мадизе объяснила, что законы гарантируют контактное обучение в качестве основной формы обучения как конституционное право детей на образование. «Также в школах, где большинство учеников и учителей перенесли коронавирус или вакцинировались, запрещено не допускать до обучения детей, не имеющих симптомов», - сказала канцлер юстиции, также ссылаясь на законы.

Она напомнила, что решение о том, что в здании школы нельзя находиться, может принять Департамент здоровья и согласно ситуации в конкретном учебном заведении.

Канцлер юстиции согласилась, что ситуация в больницах сейчас неоспоримо тяжелая, нагрузку нужно снизить и сделать то, что действительно поможет: «Быстрая вакцинация людей из групп риска, раздача бесплатных качественных масок представителям групп риска и ограничение контактов».