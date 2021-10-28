Канцлер юстиции: закрыть школы может только Департамент здоровья
Канцлер юстиции Юлле Мадизе проанализировала жалобу родителей, недовольных решением некоторых самоуправлений перевести часть школьников на дистанционное обучение.
Канцлер юстиции Юлле Мадизе проанализировала жалобу родителей, недовольных решением некоторых самоуправлений перевести часть школьников на дистанционное обучение.
Мадизе объяснила, что законы гарантируют контактное обучение в качестве основной формы обучения как конституционное право детей на образование. «Также в школах, где большинство учеников и учителей перенесли коронавирус или вакцинировались, запрещено не допускать до обучения детей, не имеющих симптомов», - сказала канцлер юстиции, также ссылаясь на законы.
Она напомнила, что решение о том, что в здании школы нельзя находиться, может принять Департамент здоровья и согласно ситуации в конкретном учебном заведении.
Канцлер юстиции согласилась, что ситуация в больницах сейчас неоспоримо тяжелая, нагрузку нужно снизить и сделать то, что действительно поможет: «Быстрая вакцинация людей из групп риска, раздача бесплатных качественных масок представителям групп риска и ограничение контактов».
Также Мадизе напомнила, что любой снижающий мотивацию вакцинироваться шаг продлевает кризис и вместе с этим делает долгосрочное общественное влияние кризиса еще более тяжелым.