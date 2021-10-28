Кийк: цель по вакцинации не будет достигнута к концу октября

Кийк сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что к концу сентября государство на 95 процентов выполнило поставленную задачу по вакцинации. Он признал, что цель к концу октября вакцинировать 70 процентов населения не будет достигнута. «Мы близко к ней», - добавил он.

Кийк сказал, что цели должны быть высокими. «В январе мы поставили цель к концу года привить 70 процентов взрослого населения, - сказал он. - Сейчас эта цель была бы слишком низкой, мы постоянно ее повышаем».