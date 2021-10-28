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Кийк: цель по вакцинации не будет достигнута к концу октября

Танель Кийк. ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил, что цель к концу октября вакцинировать 70 процентов населения не будет достигнута.

Кийк сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что к концу сентября государство на 95 процентов выполнило поставленную задачу по вакцинации. Он признал, что цель к концу октября вакцинировать 70 процентов населения не будет достигнута. «Мы близко к ней», - добавил он.

Кийк сказал, что цели должны быть высокими. «В январе мы поставили цель к концу года привить 70 процентов взрослого населения, - сказал он. - Сейчас эта цель была бы слишком низкой, мы постоянно ее повышаем».

Кийк сказал, что сложно выделить конкретную причину неспособности государства достичь цели по вакцинации. Он отметил, что одной из причин являются приверженцы теорий заговора, которые препятствуют вакцинации. Кроме того, летом не действовали ограничения. «Если бы мы летом держали страну на замке, это создало бы напряжение. Рассуждая задним числом, это, возможно, было бы правильным решением», - сказал он.

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