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Власти США впервые в истории выдали гендерно-нейтральный паспорт. В графе "пол" в нем стоит отметка "Х", означающая, что его владелец не идентифицирует себя ни как женщина, ни как мужчина.

Паспорт, выданный на имя небинарного человека по имени Дана Ззым. ФОТО: Reuters

Паспорт выдан человеку по имени Дана Ззым, 66-летний небинарный активист судились* с Государственным департаментом США за право получения такого документа с 2015 года.

Ззым, в прошлом служившие в американском военно-морском флоте, называют признание своей небинарности в паспорте радостным событием. "Теперь я могу поехать куда-либо и сказать "да, это именно моя характеристика", - говорят* активист.

Ранее власти США отказывались выдать паспорт Ззым, поскольку они* отказывались указать в графе "пол" один из двух вариантов.

Ззым говорили*, что это "похоже на тюремное заключение". "Мне отказывали в статусе человека. Получается, что я не являюсь гражданином своей страны, лишали возможности выехать, а такой запрет применяют только в отношении правонарушителей и заключенных", - заявляли* небинарный активист.

Летом этого года государственный секретарь Тони Блинкен объявил, что в американских паспортах в ближайшем будущем появится третий гендер "Х", и граждане страны получат возможность самостоятельно выбирать любой из трех вариантов. Ранее, чтобы указать в паспорте пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, американцам требовалась справка от врача.

Спецпосланник Байдена по правам ЛГБТ

Третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Германию, Канаду, Австралию, Индию, Мальту, Непал и Новую Зеландию.

Джессика Стерн назначена спецпосланником президента США по правам ЛГБТ-сообществ. ФОТО: Getty Images

"По поводу выдачи этого паспорта я хочу подчеркнуть, что Государственный департамент намерен и дальше делать все для обеспечения свободы, достоинства и равенства всех людей, в том числе представителей ЛГБТИК+ [лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, интерсекс и квир] сообщества", - заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Одним из пунктов предвыборной программы Джо Байдена была защита прав ЛГБТ-сообщества. В конце сентября президент США назначил правозащитницу Джессику Стерн своим спецпосланником по продвижению прав ЛГБТ-сообществ по всему миру. В сообщении Госдепа о ее назначении сказано, что Стерн "согласна с применением в ее отношении всех местоимений", то есть ее можно описывать как "он", "она", или "они".

Федеральное правительство также взяло на себя оплату операций по смене пола для служивших в вооруженных силах трансгендеров.

Стерн заявила, что выдача паспорта Ззым поможет избавиться от "обесчеловечивающего унижения и плохого обращения, что так часто происходит на пунктах пограничного контроля с людьми, документы которых не соответствуют их гендерному самовыражению".