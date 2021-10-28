Чт, 28.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В этом году в фокусе «Темных ночей» будет венгерское кино

PÖFF. ФОТО: Konstantin Sednev

Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF) объявил, что приоритетной страной в этом году стала Венгрия и ее кинематограф. На церемонии открытия покажут новый фильм Ильдико Эньеди «История моей жены» (A feleségem története), премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в основном конкурсе. Кроме того, будет представлено 18 венгерских фильмов, включая ретропоказы 10 кинолент и подборку из восьми картин современного венгерского кинематографа.

Программы представлены в сотрудничестве с Национальным институтом кино Венгрии. Помимо основной программы, на фестивале PÖFF Shorts будет показана подборка короткометражных фильмов, а ректор Художественного университета имени Ласло Мохой Надь Йожеф Фюлёп вошел в состав жюри национальной конкурсной программы PÖFF Shorts.

Будут показаны восемь современных игровых фильмов, включая «Уничтожая Франка» Габора Фабрициуса (премьера на Венецианском фестивале), драму Корнела Мундруцо «Эволюция» (премьера на Каннском кинофестивале) и претендента на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Мостмортем» Петера Бергенди. Архивная программа включает в себя кинематографические жемчужины от таких именитых режиссеров, как Ильдико Эньеди, Миклош Янчо, Марта Месарош и Иштван Сабо.

«В 2021 году мы отмечаем 120-летие венгерского кино, что стало прекрасным поводом для сотрудничества с Таллиннским кинофестивалем "Темные ночи" и для презентации новым зрителям в Северной Европе всей глубины и разнообразия кинематографических традиций Венгрии. Мы очень благодарны и рады этой возможности, а аудитория PÖFF сможет насладиться богатым кинематографическим наследием и впечатляющими новинками современного венгерского кино», – прокомментировал председатель Национального института кино Венгрии Чаба Кейл.

«Уже на протяжении многих лет венгерский кинематограф выделяется своим высоким качеством и креативным взглядом. Я рада, что в этом году мы принимаем такую сильную подборку фильмов из страны, фильмами которой я восхищаюсь уже с молодости, когда я занималась кинокритикой и изучала киноискусство. Это прекрасный подарок ко дню рождения PÖFF и для посетителей кинотеатров в Эстонии», – добавила директор фестиваля Тийна Локк.

«История моей жены» станет фильмом, которым фестиваль откроется 12 ноября. Сюжет разворачивается в 1920-х. Голландский капитан Якоб Штэрр заключает пари с приятелем, что женится на первой женщине, которая переступит порог кафе, в котором они коротают время. Девятая грандиозная картина Ильдико Эньеди, ставшая первым англоязычным фильмом в ее карьере, – это адаптация одноименного романа венгерского писателя и поэта Милана Фюшта, который в свою очередь отталкивался от легенды проклятого «Летучего голландца».

Объявленный ранее венгерский фильм Дьёрдя Пальфи «Навсегда» вошел в главную конкурсную программу PÖFF. Еще одна картина, «Дикие корни», будет показана на субфестивале Just Film.

Программа PÖFF будет объявлена целиком в начале ноября.

Билеты на церемонию открытия уже поступили в продажу, и билеты на остальные фильмы из программы венгерского кино можно будет приобрести начиная с 5 ноября.

СПИСОК ФИЛЬМОВ

Фильм на церемонии открытия / В фокусе: Венгрия

История моей жены / A feleségem története (2021, Венгрия / Германия / Италия / Франция, режиссер: Ильдико Эньеди)

Главная конкурсная программа / В фокусе: Венгрия

Навсегда (2021, Венгрия, режиссер: Дьёрдь Пальфи)

В фокусе: Венгрия

Уничтожая Франка (2021, Венгрия, режиссер: Габор Фабррициус)

Эволюция (2021, Германия / Венгрия, режиссер: Корнел Мундруцо)

Постмортем (2021, Венгрия, режиссер: Петер Бергенди)

О чем стоит жалеть (2020, Венгрия, режиссер: Кристина Гросан)

Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени (2020, Венгрия, режиссер: Лили Хорват)

Крем (2019, Hungary, режиссер: Нора Лакош)

В фокусе: Венгрия / Программа Just Film

Дикие корни (2021, Венгрия, режиссер: Хайни Кис)

В фокусе: Венгрия – архивная программа

Карусель / Körhinta (1955, режиссер: Золтан Фабри)

Кто их рассудит?/ Sodrásban (1963, режиссер: Иштван Гааль)

Без надежды / Szegénylegények (1965, режиссер: Миклош Янчо)

Любовь / Szerelem (1970, режиссер: Карой Макк)

Синдбад / Szindbád (1971, режиссер: Золтан Хусарик)

Девять месяцев / Kilenc Hólnap (1976, режиссер: Марта Месарош)

Мефисто / Mephisto I-II. (1981, режиссер: Иштван Сабо)

Сын белой лошади / Fehérlófia (1981, режиссер: Марцель Янкович)

Эльдорадо / Eldorádó (1988, режиссер: Геза Беременьи

Мой ХХ век / Az én XX. századom (1988, режиссер: Ильдико Эньеди)

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back