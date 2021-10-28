В этом году в фокусе «Темных ночей» будет венгерское кино

Будут показаны восемь современных игровых фильмов, включая «Уничтожая Франка» Габора Фабрициуса (премьера на Венецианском фестивале), драму Корнела Мундруцо «Эволюция» (премьера на Каннском кинофестивале) и претендента на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Мостмортем» Петера Бергенди. Архивная программа включает в себя кинематографические жемчужины от таких именитых режиссеров, как Ильдико Эньеди, Миклош Янчо, Марта Месарош и Иштван Сабо.

«В 2021 году мы отмечаем 120-летие венгерского кино, что стало прекрасным поводом для сотрудничества с Таллиннским кинофестивалем "Темные ночи" и для презентации новым зрителям в Северной Европе всей глубины и разнообразия кинематографических традиций Венгрии. Мы очень благодарны и рады этой возможности, а аудитория PÖFF сможет насладиться богатым кинематографическим наследием и впечатляющими новинками современного венгерского кино», – прокомментировал председатель Национального института кино Венгрии Чаба Кейл.

«Уже на протяжении многих лет венгерский кинематограф выделяется своим высоким качеством и креативным взглядом. Я рада, что в этом году мы принимаем такую сильную подборку фильмов из страны, фильмами которой я восхищаюсь уже с молодости, когда я занималась кинокритикой и изучала киноискусство. Это прекрасный подарок ко дню рождения PÖFF и для посетителей кинотеатров в Эстонии», – добавила директор фестиваля Тийна Локк.

«История моей жены» станет фильмом, которым фестиваль откроется 12 ноября. Сюжет разворачивается в 1920-х. Голландский капитан Якоб Штэрр заключает пари с приятелем, что женится на первой женщине, которая переступит порог кафе, в котором они коротают время. Девятая грандиозная картина Ильдико Эньеди, ставшая первым англоязычным фильмом в ее карьере, – это адаптация одноименного романа венгерского писателя и поэта Милана Фюшта, который в свою очередь отталкивался от легенды проклятого «Летучего голландца».

Объявленный ранее венгерский фильм Дьёрдя Пальфи «Навсегда» вошел в главную конкурсную программу PÖFF. Еще одна картина, «Дикие корни», будет показана на субфестивале Just Film.

Программа PÖFF будет объявлена целиком в начале ноября.

Билеты на церемонию открытия уже поступили в продажу, и билеты на остальные фильмы из программы венгерского кино можно будет приобрести начиная с 5 ноября.