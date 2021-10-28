В этом году в фокусе «Темных ночей» будет венгерское кино
Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF) объявил, что приоритетной страной в этом году стала Венгрия и ее кинематограф. На церемонии открытия покажут новый фильм Ильдико Эньеди «История моей жены» (A feleségem története), премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в основном конкурсе. Кроме того, будет представлено 18 венгерских фильмов, включая ретропоказы 10 кинолент и подборку из восьми картин современного венгерского кинематографа.