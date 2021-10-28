Эксперты: брекзит для британской экономики — губительнее пандемии
Последствия выхода Великобритании из состава Европейского Союза (брекзита) для экономики Соединенного Королевства будут более пагубными, чем влияние пандемии COVID-19, считают эксперты. В долгосрочном плане брекзит сократит валовой внутренний продукт (ВВП) страны на 4 процента, заявил глава Управления по бюджетной ответственности (OBR) Ричард Хьюз в эфире медиакомпании BBC в среду, 27 октября. В свою очередь пандемия ковида может привести к дальнейшему двухпроцентному падению ВВП, полагают в управлении, пишет Deutsche Welle.