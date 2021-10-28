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Эксперты: брекзит для британской экономики — губительнее пандемии

Брекзит. ФОТО: Madis Veltman

Последствия выхода Великобритании из состава Европейского Союза (брекзита) для экономики Соединенного Королевства будут более пагубными, чем влияние пандемии COVID-19, считают эксперты. В долгосрочном плане брекзит сократит валовой внутренний продукт (ВВП) страны на 4 процента, заявил глава Управления по бюджетной ответственности (OBR) Ричард Хьюз в эфире медиакомпании BBC в среду, 27 октября. В свою очередь пандемия ковида может привести к дальнейшему двухпроцентному падению ВВП, полагают в управлении, пишет Deutsche Welle.

Экономическую ситуацию в Великобритании после выхода из Евросоюза усугубили проблемы с поставками товаров из-за более строгих иммиграционных правил, а также рост количества пошлин и объема бюрократии, сообщило OBR ранее.

В тот же день британский министр финансов Риши Сунак представил бюджет. Канцлер казначейства объявил о повышении налогов, а также о финансовой помощи объемом в несколько миллиардов фунтов стерлингов для многих отраслей экономики.

По словам Сунака, казначейство ожидает роста ВВП в текущем году на 6,5 процента, а в 2022-м — на шесть. В том же году британская экономика выйдет на допандемийный уровень, заявил министр.

В свою очередь OBR предупредило об угрозе роста инфляции до 5 процентов. А темпы роста стоимости жизни могут достичь пиковых за 30 лет показателей, допускают эксперты.

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