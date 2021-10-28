Эксперты: брекзит для британской экономики — губительнее пандемии

Экономическую ситуацию в Великобритании после выхода из Евросоюза усугубили проблемы с поставками товаров из-за более строгих иммиграционных правил, а также рост количества пошлин и объема бюрократии, сообщило OBR ранее.

В тот же день британский министр финансов Риши Сунак представил бюджет. Канцлер казначейства объявил о повышении налогов, а также о финансовой помощи объемом в несколько миллиардов фунтов стерлингов для многих отраслей экономики.

По словам Сунака, казначейство ожидает роста ВВП в текущем году на 6,5 процента, а в 2022-м — на шесть. В том же году британская экономика выйдет на допандемийный уровень, заявил министр.