Жителям Таллинна напоминают о правилах сортировки отходов

«Ежегодно в Таллинне производится почти 230 000 тонн отходов, при этом каждый человек в среднем еженедельно производит 9,9 кг отходов, то есть на каждого жителя приходится 515 кг за год. Поэтому, сортируя отходы, каждый из нас может внести существенный вклад в сохранение чистоты окружающей среды, а также способствовать их вторичной переработке и повторному использованию, - сказал директор службы предпринимательства Таллинна Март Луйк. – Отдельно следует собирать опасные отходы, биологические отходы, картон и бумагу, стекло, упаковку и иные отходы, которые можно переработать. Отсортированные отходы можно складывать в спецконтейнеры, установленные по всему городу или отвезти на станцию приема отходов, а при желании можно заказать к частному или многоквартирному дому контейнеры для отходов упаковки и стеклотары».

Исходя из Закона об отходах, сортировка мусора по видам является в Эстонии обязательной как дома и на работе, так и в учебных заведениях.

Принципы сортировки отходов по видам следующие:

Смешанные бытовые отходы (старая одежда и обувь, разбитая посуда, мешки для пылесосов, использованные подгузники, намокшая бумага, упакованный сор и наполнитель для кошачьего лотка, окурки, использованная бумажная посуда, старая косметика, CD-диски, неработающие лампы с нитью накаливания и галогеновые лампы, испорченные мягкие игрушки, крупные кости, остывший пепел, сложно очищаемая упаковка, фольга, использованная бумага для запекания и подобные бытовые отходы) – их складируют в контейнер для смешанных бытовых отходов. В контейнер нельзя класть биоразлагаемые пищевые отходы кухонь и столовых, строительные (или возникшие в ходе сноса) отходы, в том числе краски, опасные отходы (взрыво- и огнеопасные), биоразлагаемые отходы садоводства и озеленения, батарейки, старую электронику, жидкость, крупногабаритный мусор и лекарства.

Биоотходы (твердые пищевые отходы, очистки фруктов и овощей, испорченные овощи и фрукты, отрезные цветы, комнатные растения, бумажные полотенца и салфетки, кофейная гуща, бумажные фильтры, яичная скорлупа, картонные упаковки из-под яиц, чайные пакетики) – их нужно класть в контейнеры для биоотходов либо неупакованными, либо упаковав в бумажный пакет или кухонную бумагу. В контейнер нельзя класть биоразлагаемые отходы, упакованные в полиэтиленовый пакет, полиэтиленовую пленку и пакеты, упаковку, супы, соусы, крупные кости, окурки и другие бытовые отходы.

Бумага и картон (каталоги, журналы, газеты, рекламные материалы, книги, крафт-бумага, бумажные мешки, картонные коробки без тейпа (их необходимо сложить)) – их складируют в специальный контейнер, предназначенный для бумажных отходов, или можно привезти на станцию приема отходов. В контейнер нельзя класть грязную или намокшую бумагу, картон или бумагу, на которых имеется тейп, полиэтилен или фольгу (например, упаковки Tetrapak), использованную одноразовую бумажную посуду, кухонную бумагу, салфетки.