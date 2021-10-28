Жителям Таллинна напоминают о правилах сортировки отходов
Осведомленность людей об экологии растет и наряду с этим возрастает интерес и к сортировке бытовых отходов. Поэтому стоит еще раз напомнить о принципах их распределения по видам.
Осведомленность людей об экологии растет и наряду с этим возрастает интерес и к сортировке бытовых отходов. Поэтому стоит еще раз напомнить о принципах их распределения по видам.
«Ежегодно в Таллинне производится почти 230 000 тонн отходов, при этом каждый человек в среднем еженедельно производит 9,9 кг отходов, то есть на каждого жителя приходится 515 кг за год. Поэтому, сортируя отходы, каждый из нас может внести существенный вклад в сохранение чистоты окружающей среды, а также способствовать их вторичной переработке и повторному использованию, - сказал директор службы предпринимательства Таллинна Март Луйк. – Отдельно следует собирать опасные отходы, биологические отходы, картон и бумагу, стекло, упаковку и иные отходы, которые можно переработать. Отсортированные отходы можно складывать в спецконтейнеры, установленные по всему городу или отвезти на станцию приема отходов, а при желании можно заказать к частному или многоквартирному дому контейнеры для отходов упаковки и стеклотары».
Исходя из Закона об отходах, сортировка мусора по видам является в Эстонии обязательной как дома и на работе, так и в учебных заведениях.
Принципы сортировки отходов по видам следующие:
Смешанные бытовые отходы (старая одежда и обувь, разбитая посуда, мешки для пылесосов, использованные подгузники, намокшая бумага, упакованный сор и наполнитель для кошачьего лотка, окурки, использованная бумажная посуда, старая косметика, CD-диски, неработающие лампы с нитью накаливания и галогеновые лампы, испорченные мягкие игрушки, крупные кости, остывший пепел, сложно очищаемая упаковка, фольга, использованная бумага для запекания и подобные бытовые отходы) – их складируют в контейнер для смешанных бытовых отходов. В контейнер нельзя класть биоразлагаемые пищевые отходы кухонь и столовых, строительные (или возникшие в ходе сноса) отходы, в том числе краски, опасные отходы (взрыво- и огнеопасные), биоразлагаемые отходы садоводства и озеленения, батарейки, старую электронику, жидкость, крупногабаритный мусор и лекарства.
Биоотходы (твердые пищевые отходы, очистки фруктов и овощей, испорченные овощи и фрукты, отрезные цветы, комнатные растения, бумажные полотенца и салфетки, кофейная гуща, бумажные фильтры, яичная скорлупа, картонные упаковки из-под яиц, чайные пакетики) – их нужно класть в контейнеры для биоотходов либо неупакованными, либо упаковав в бумажный пакет или кухонную бумагу. В контейнер нельзя класть биоразлагаемые отходы, упакованные в полиэтиленовый пакет, полиэтиленовую пленку и пакеты, упаковку, супы, соусы, крупные кости, окурки и другие бытовые отходы.
Бумага и картон (каталоги, журналы, газеты, рекламные материалы, книги, крафт-бумага, бумажные мешки, картонные коробки без тейпа (их необходимо сложить)) – их складируют в специальный контейнер, предназначенный для бумажных отходов, или можно привезти на станцию приема отходов. В контейнер нельзя класть грязную или намокшую бумагу, картон или бумагу, на которых имеется тейп, полиэтилен или фольгу (например, упаковки Tetrapak), использованную одноразовую бумажную посуду, кухонную бумагу, салфетки.
Стекло (банки из-под джема и консервов, бутылки от прохладительных напитков или алкоголя) – отнесите их в ближайший контейнер для стеклянной тары пункта упаковки. В контейнер нельзя класть стеклотару из-под опасных веществ, оконное и листовое стекло, лампочки.
Отходы упаковки (чистая пластиковая, тетра-, стеклянная, металлическая и картонная упаковка, масленки, пластиковые бутылки, пластиковые коробки, косметическая упаковка, картонные коробки для напитков, упаковка для молока, йогурта и сока, консервные банки, алюминиевые и жестяные банки для напитков, металлические крышки) - доставить в ближайший пункт упаковки в открытом виде - неупакованными или прозрачном пакете. В контейнер нельзя класть грязную упаковку, пластмассовые игрушки, резиновые изделия, упаковку из-под опасных веществ и бутылки, оконное и листовое стекло, лампочки, упаковку из-под аэрозолей, использованные подгузники.
Опасные отходы (растворители, краски, батарейки, аккумуляторы, лекарства и прочие отходы, содержащие химикаты) – их нужно отнести на ближайшую станцию приема отходов. Небольшие батарейки и аккумуляторы можно выбросить в специальные контейнеры, расположенные в крупных магазинах. NB! Аптеки обязаны принимать от населения просроченные лекарства и отправлять их на утилизацию.
Использованные электроприборы – сдать на ближайшую станцию приема отходов или сдать в ходе очередного рейда по сбору опасных отходов. NB! При покупке нового устройства магазины обязаны принять старое подобное устройство.
Старые покрышки необходимо сдать на ближайшей станции приема отходов (частное лицо может бесплатно сдать разом до восьми покрышек без дисков), а старую мебель и одежду – либо в центр вторичного использования, либо на станцию приема отходов.
Если расположенный в пункте упаковки контейнер переполнен или территория вокруг не убрана, просим вас сообщить об этом по номеру, указанному на контейнере или обратиться в отдел экономики замкнутого цикла Таллиннского стратегического центра по телефону 640 4581.