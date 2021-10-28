Евросоюз: Россия использует газ как "оружие" против Молдовы
Россия превратила поставки своего газа в Молдову в инструмент воздействия на эту страну, считает верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. "В мировых масштабах рост цен не является следствием превращения поставок газа в оружие, но в случае с Молдовой - является", - заявил Боррель в Брюсселе в четверг, 28 октября, на совместной с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей пресс-конференции. Он не привел детальных доказательств давления Москвы на Кишинев, пишет Deutsche Welle.