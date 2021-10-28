Евросоюз: Россия использует газ как "оружие" против Молдовы

Представители Молдовы ведут переговоры с принадлежащей российскому государству энергетической компанией "Газпром" в Санкт-Петербурге, сообщила в свою очередь Гаврилица. Кишинев надеется на приемлемый по стоимости контракт с РФ, добавила она.

Действие долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истекло 30 сентября. Соглашение продлили еще на месяц, в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров.

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября по причине дефицита газа. "Газпром" 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта.

Переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов. По сведениям издания Financial Times, "Газпром" предлагал Молдове скидку на газ в обмен на выполнение ряда условий. Так, Москва хотела, чтобы Кишинев изменил соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также отложил реформы энергетического рынка, согласованные с Брюсселем.