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Евросоюз: Россия использует газ как "оружие" против Молдовы

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. ФОТО: Johanna Geron/AP

Россия превратила поставки своего газа в Молдову в инструмент воздействия на эту страну, считает верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. "В мировых масштабах рост цен не является следствием превращения поставок газа в оружие, но в случае с Молдовой - является", - заявил Боррель в Брюсселе в четверг, 28 октября, на совместной с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей пресс-конференции. Он не привел детальных доказательств давления Москвы на Кишинев, пишет Deutsche Welle.

Представители Молдовы ведут переговоры с принадлежащей российскому государству энергетической компанией "Газпром" в Санкт-Петербурге, сообщила в свою очередь Гаврилица. Кишинев надеется на приемлемый по стоимости контракт с РФ, добавила она.

Действие долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истекло 30 сентября. Соглашение продлили еще на месяц, в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров.

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября по причине дефицита газа. "Газпром" 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта.

Переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов. По сведениям издания Financial Times, "Газпром" предлагал Молдове скидку на газ в обмен на выполнение ряда условий. Так, Москва хотела, чтобы Кишинев изменил соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также отложил реформы энергетического рынка, согласованные с Брюсселем.

Европейский Союз пообещал выделить Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса.

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