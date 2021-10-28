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  • Погиб 26-летний полицейский, получивший пулевое ранение во время тренировки
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Погиб 26-летний полицейский, получивший пулевое ранение во время тренировки

ФОТО: Elmo Riig

В четверг на стрельбище в Вырумаа произошло серьезное происшествие, в результате которого погиб 26-летний тартуский полицейский, Tartu Postimees.

Трагический инцидент произошел около 15.00 на стрельбище Ярвере в волости Сымерпалу, где полицейские группы быстрого реагирования Лыунаской префектуры участвовали в тренировках по стрельбе.

По предварительным данным, обе команды отрабатывали тактические движения, в ходе которых велась стрельба по мишеням. Команды обучались и контролировались инструкторами по стрельбе. В какой-то момент один из полицейских по до сих пор неизвестной причине попал в огневой сектор другой команды и его задел выстрел коллеги. Товарищи по команде вызвали помощь и немедленно начали реанимацию, но, к сожалению, это не принесло результата, и полицейский скончался на месте.

Полицейский, скончавшийся при исполнении служебных обязанностей, начал работать патрульным в 2015 году, а в 2017 году продолжил работу в Тарту в силах быстрого реагирования.

«Сегодняшний день неожиданно принес всем нам очень много слез. Мы потеряли молодого, энергичного и преданного своему делу коллегу, который был примером для многих прекрасным характером, навыками общения и предприимчивостью», - сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. Он выразил искренние соболезнования родным, близким и коллегам полицейского.

«Тактическая выучка и тренировки по стрельбе являются частью повседневной работы этой команды, где каждая тренировка начинается с повторения требований безопасности. Всегда присутствуют инструкторы по стрельбе, а также сотрудники полиции, прошедшие подготовку в качестве парамедиков, которые могут оказать первую помощь», - добавил Вахер.

По словам ведущего прокурора Лыунаской прокуратуры Кайри Калдоя, крайне печально, что такой молодой полицейский скончался при исполнении своих служебных обязанностей. «Работа сотрудников полиции включает постоянное обучение и подготовку, в ходе которых необходимо проигрывать возможные опасные ситуации. Для этого установлен ряд требований безопасности, правильное соблюдение которых должно обеспечивать безопасность участников. В ходе уголовного производства мы узнаем, как именно развивались события во время тренировок по стрельбе и соблюдались ли необходимые требования безопасности и другие правила как участниками, так и инструкторами», - пояснила Калдоя.

Уголовное производство проводит бюро внутреннего контроля полиции под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

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