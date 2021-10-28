ФОТО: BBC News

Высокий суд Лондона в среду начал рассмотрение апелляции Министерства юстиции США по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Американские власти попытаются доказать, что решение британского суда не экстрадировать основателя WikiLeaks было основано на ложной информации. В первый день слушаний свои аргументы изложили представители минюста США. В четверг адвокаты Ассанжа заявили, что суд может недооценивать его желание и возможность совершить самоубийство в случае экстрадиции.

Американские прокуроры считают, что судья, который в январе принял решение не экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, был дезинформирован, поскольку эксперт-психолог не упомянул о наличии у основателя WikiLeaks семьи. Это важно в контексте диагностированной у Ассанжа депрессии и связанного с ней риска суицида. Именно риск самоубийства стал основной причиной решения не экстрадировать Ассанжа в США.

Американская сторона также считает ошибкой, что в январе суд не дал ей возможность предоставить гарантии гуманного обращения с Ассанжем в США. Эти гарантии безопасности в среду изложил представитель американской стороны Джеймс Льюис. Они таковы:

США обязуются не помещать Ассанжа в одиночное заключение до или после суда - если он не совершит никаких дальнейших правонарушений.

Ассанж получит возможность отбывать наказание в Австралии. Он сможет попросить о переводе в австралийскую тюрьму, и США возражать против этого не будут.

Администрация тюрьмы, где будет сидеть Ассанж, обеспечит ему любое рекомендованное врачами лечение.

Ассанжа не будут помещать в тюрьму супермаксимальной безопасности ADX Florence, где заключенные содержатся в полной изоляции друг от друга.

Льюис заверил, что американская сторона считает эти гарантии юридически обязывающими.

В начале слушаний в среду адвокаты Ассанжа заявили, что их клиента попросили не принимать участие в заседании по видеосвязи из-за плохого самочувствия. Однако позже основатель WikiLeaks все же решил выйти на связь и предстал перед судом из специальной комнаты в тюрьме. У него сейчас длинные волосы до плеч, на нем была черная медицинская маска и светлая рубашка с темным галстуком.

Заседание должно продлиться два дня - в четверг свои аргументы представила защита Ассанжа. Адвокаты Ассанжа заявили, что их клиент находится в состоянии, которое может привести к желанию совершить самоубийство, а власти США не привели никаких гарантий того, что условия в которых будет содержаться Ассанж могут защитить его от этого.

Эдвард Фицджеральд, адвокат Ассанжа сказал, что выдача его клиента США может привести к его смерти. "Суд должен иметь возможность использовать свои полномочия для защиты людей от экстрадиции в иностранное государство, в котором мы не можем контролировать, что с ними сделают", - заявил адвокат.

Анализ: почему США решили подать апелляцию?

Ольга Просвирова, корреспондент Би-би-си

Американские прокуроры и другие должностные лица потратили на дело Джулиана Ассанжа годы работы. В начале 2021-го британский суд нанес им сокрушительное поражение, отказавшись экстрадировать основателя WikiLeaks в США.

Ассанж в суде, фото сделано в январе 2020 года. ФОТО: Reuters

Сразу после оглашения решения американская сторона пообещала подать апелляцию. Шансы на успех были: хотя судья и встала на сторону Ассанжа, она отказала в экстрадиции только на одном основании - опасения за психическое состояние основателя WikiLeaks.

В течение долгих месяцев, когда тянулся этот судебный процесс, защита предоставляла заключения независимых экспертов-психиатров, которые единодушно приходили к выводу, что Ассанж находится в нестабильном состоянии, его посещают суицидальные мысли. Судья согласилась с тем, что риск самоубийства в случае экстрадиции будет слишком высок.

Несмотря на поражение, американские юристы смогли убедить лондонского судью в том, что преследование Ассанжа в США не является посягательством на свободу прессы и не носит политический характер. Оглашая решение 4 января, судья подтвердила, что если бы все, что инкриминируется Ассанжу, было совершено на территории Британии, его ждало бы преследование по британским законам.

В чем обвиняют Ассанжа?

"Дело Ассанжа" началось в 2012 году, когда на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, в том числе дипломатическая переписка и информация военного характера.

Ассанж в посольстве Эквадора, фото 2017 года. ФОТО: PA Media

США выдвинули против находившегося на тот момент в Британии Ассанжа 17 обвинений в разглашении государственной тайны и одно - в незаконном взломе компьютерных сетей.

Американские прокуроры заявили, что своими разоблачениями он поставил под угрозу жизни агентов американской разведки в ряде стран, прежде всего ближневосточных.

Летом 2020 года минюст США расширил обвинительное заключение против Ассанжа. В документе появилась новая доказательная база. В частности, американские власти рассказали о нескольких конференциях, на которых Ассанж якобы пытался завербовать хакеров, которые могли помочь ему добыть секретную информацию.

Кроме того, Ассанжа обвиняют в том, что он связался с хакерскими группировками и предоставил им список целей для взлома. В этом списке были ЦРУ и АНБ, утверждает минюст США.