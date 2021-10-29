На месте школьного стадиона строится дом престарелых: местный житель негодует
В Пыльва рядом со школьным зданием строится дом престарелых, и далеко не всем это соседство нравится. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija.
В Пыльва рядом со школьным зданием строится дом престарелых, и далеко не всем это соседство нравится. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija.
Бывший председатель попечительского совета Пыльваской средней школы Индрек Сарапуу говорит, что у него в голове не укладывается, что прямо рядом со зданием школы - там, где раньше был школьный стадион - сейчас строят дом призрения для людей с деменцией.