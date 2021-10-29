Пт, 29.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Kuuuurija
  • На месте школьного стадиона строится дом престарелых: местный житель негодует

На месте школьного стадиона строится дом престарелых: местный житель негодует

ФОТО: Pilt videost

В Пыльва рядом со школьным зданием строится дом престарелых, и далеко не всем это соседство нравится. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija.

Для подписчиков Для подписчиков

Бывший председатель попечительского совета Пыльваской средней школы Индрек Сарапуу говорит, что у него в голове не укладывается, что прямо рядом со зданием школы - там, где раньше был школьный стадион - сейчас строят дом призрения для людей с деменцией.

При этом, по словам Сарапуу, не далее как в конце августа старейшина волости Георг Пелисаар говорил, что денег на строительство нет, поскольку коронакризис взвинтил цены, так что строительный проект останется незавершенным и, вероятно, будет пересмотрен при новой волостной управе и новом волостном собрании.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back