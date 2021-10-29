Катри Райк: Нарва может стать эстонским Сингапуром

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире будущий мэр Нарвы Катри Райк, одержавшая со своим избирательным списком убедительную победу на выборах.

Выдержки из беседы:

– Продолжит ли Нарва резкий зеленый поворот, как того добивается ваш будущий партнер по коалиции «Ээсти 200»?

– Когда перед выборами мы обсуждали тему поступлений из фонда справедливого перехода, то даже в EKRE звучали мнения, как можно было бы использовать эти деньги. То есть, они были против перехода, но от денег не отказывались. Так не бывает!

Политики «Ээсти 200» действительно много высказывались на государственном уровне в поддержку зеленого поворота, частично с ними были согласны и соцдемы, и реформисты. Данные решения не принимаются на уровне Нарвы.

Но мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы зеленый поворот не превратился в текстильный кошмар.

Напомню, что тогда закрывали Кренгольмскую мануфактуру. Этот процесс завершился к 2010 году, но нарвитяне до сих пор помнят произошедшее. Боязнь потерять работу очень высока!

– Как же избежать повторения этого горького опыта?

– Привлечь новые инвестиции. Надеюсь, что скоро появятся хорошие новости о постройке большого завода нового поколения, в который планируется инвестировать 600 млн евро. В соответствии с зелеными трендами он будет перерабатывать сланцевую золу. В Нарве также строится новый завод «Аквафора», где в марте месяце получат работу около 150 человек. Темпы роста демонстрирует HANZA Mechanics и Fortaco. Последний планирует к концу года увеличить количество рабочих мест на одну треть. Вопрос только в уровне зарплат.

Средняя зарплата нарвитянина – меньше тысячи евро. Это болезненная тема.

Для нас большой вызов – развивать промышленность и рабочие места в условиях зеленого поворота, способствуя при этом росту зарплат.

– Каким вы видите дальнейшее развитие энергетического сектора?

– Во всем нужен разумный подход. Сланцевая промышленность никуда сразу не исчезнет. Сейчас нужно срочно решить проблему повышения счетов за отопление. Здесь надежда в основном на государство, договоренности с Департаментом конкуренции и поиск новых решений для Балтийской электростанции, которые бы обеспечили стабильность цены за тепло.

В общем кошельке фонда справедливого перехода – почти 600 млн евро включая самофинансирование. На изменение системы отопления предусмотрено 20 млн. Их судьба будет решаться на основе конкурса с участием Eesti Energia, Балтийской АЭС и других. Я сделаю все от себя зависящее, чтобы конкурс был организован в срочном порядке.

Иначе рост цен может оказаться губительным. Конкурс поможет быстро переориентировать электростанции на биомассу и другое более дешевое сырье.

Новая энергетика тоже нуждается в рабочих местах. Это станет компенсацией за потерю старых мест.

Мне горько видеть, как бывшим энергетикам приходится работать таксистами и дальнобойщиками.