Катри Райк: Нарва может стать эстонским Сингапуром

Катри Райк: Нарва может стать эстонским СингапуромК 35 году население Нарвы сократится вдвое
- Зеленый поворот не должен превратиться в текстильный кошмар
- Буду срочно решать проблему роста счетов за отопление
- Избежим горького опыта гимназии Кохтла-Ярве, откуда бегут ученики
- Жду мэра Ивангорода в Нарве, сама поехать в Россию не могу
- Перевод школ на дистанционку не ограничится одной неделей
Ждут ли Нарву большие перемены? Уляжется ли в приграничном городе бесконечная чехарда со сменой власти?