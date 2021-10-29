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Сериал "Игра в кальмара" запустил собственную криптовалюту

Игра в кальмара. ФОТО: Kim Hong-ji

Сериал на корейском языке о смертельно опасном турнире взрослых, играющих в детские игры в надежде выиграть большой денежный приз запустил собственную криптовалюту Squid.

Сейчас Squid стоит $2,22, а рыночная стоимость токена превышает $174 миллиона, передает CNBC.

Токен Squid, то есть "Кальмар", выпущен как эксклюзивная монета для игры по мотивам сериала "Игра в кальмара". В ноябре на платформе начнется онлайн-соревнование с 6 раундами (как в сериале). Предпродажи токенов стартовали 20 октября.

Однако CoinMarketCap сообщил, что пользователи не могут продать этот токен на популярной децентрализованной бирже Pancakeswap. Причина этого пока непонятна. Телеканал CNBC так и не смог получить никакого комментария от разработчиков.

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