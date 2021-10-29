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Латвия переживает новую волну коронавируса. Власти страны ввели локдаун и просят помощи у других стран ЕС. В стране доступны на выбор четыре вакцины, но полностью привито только около 52% населения. Политики винят антиваксеров и теории заговора, пишет Би-би-си.

Врачи ждут повесток

Латвия лидирует среди стран ЕС по уровню заболеваемости коронавирусом - 17,6 тыс. заболевших на 100 тыс. человек. По недельному общему показателю, согласно данным The New York Times, Латвия на первом месте в мире, и пик новой волны еще не пройден.

В латвийских больницах находятся почти полторы тысячи пациентов с тяжелой формой коронавируса, еще недавно этот рубеж считался критическим. Сейчас политики и медики прогнозируют: скоро их будет две тысячи, а потом и три.

Латвия отправила запрос о помощи в Агентство гражданской обороны ЕС; Швеция уже направила в страну 120 вентиляторов и 300 мониторов. Однако этого недостаточно, необходимы еще сотни единиц медицинского оборудования и тысячи коек.

По словам главы минздрава страны Даниэля Павлются, Латвия приближается к той ситуации, которую "мы не видели даже в кошмарах".

Латвия ковид ФОТО: Getty Images

Минздрав намерен требовать объявления всеобщей мобилизации, чего в латвийской истории еще не было. На практике это значит, что государство сможет по повестке призвать медиков из частных клиник, а также тех, кто получил медицинское образование, но не работает по специальности. Зарплату им готово платить государство, за неявку грозит уголовная ответственность.

Латвийское общество врачей в ответ потребовало отставки министра и заявило, что минздрав перекладывает на врачей ответственность за свои ошибки - например, плохо организованную вакцинацию.

Все это происходит на фоне самого жесткого с начала пандемии локдауна - магазины первой необходимости работают до семи вечера, все остальное закрыто. С восьми вечера действует комендантский час.

Виноваты все

Во время одной из пресс-конференций премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что сложившаяся ситуация - ответственность всего общества, а не одного правительства.

По его словам, проблема не только и не столько в уровне заболеваемости, сколько в низком уровне вакцинации. И тут Латвия - одна из лидеров в ЕС, только с конца.

Кришьянис Кариньш ФОТО: Getty Images

На начало локдауна 21 октября полный курс вакцинации прошли 49% населения, это был пятый с конца показатель в Европе. Массовая вакцинация началась в мае, с тех пор любой желающий вне зависимости от возраста и состояния здоровья мог получить одну из одобренных в Евросоюзе вакцин.

Но если в мае ежедневно вакцинировались до 23 тысяч человек, то уже летом - не больше пяти тысяч. "Заболеваемость была низкой, люди наслаждались летом", - так низкие темпы вакцинации объяснил пресс-секретарь минздрава Оскар Шнайдер.

Сейчас локдаун и обязательная вакцинация представителей ряда профессий вновь подняли темпы вакцинации: к вечеру 28 октября полностью привились уже более 52% жителей.

Псевдопрививочники

Как выяснилось, в Латвии существует практика фиктивной вакцинации и покупки сертификатов о прививках.

Государственная полиция ведет более двадцати уголовных дел о фиктивной вакцинации, в них фигурируют более десяти медработников. По неофициальной информации, сертификат о прививке без самой прививки можно купить за 200-300 евро.

В начале октября 2021-го вся страна обсуждала трагический случай: от коронавируса умерла учительница. И судя по предварительным данным, она не хотела прививаться - несмотря на обязанность сделать это - и ее сын, видимо, купил и подарил ей сертификат.

Национальная лаборатория микробиологии получает как минимум по десять "подозрительных" анализов в неделю.

Латвия ковид ФОТО: Getty Images

Речь идет о вроде бы вакцинированных пациентах, которые попадают в больницу с тяжелой формой коронавируса, а потом оказывается, что в их крови нет антител, которые должны были бы появиться после вакцинации. Такие анализы могут стать поводом проверки и новых дел.

Опять русские?

Политики и медики рассуждают, почему жители Латвии никак не хотят прививаться, если плюсы вакцинации, вроде, очевидны: 78% заразившихся коронавирусом сейчас - не привиты, 85% пациентов с тяжелой формой - тоже не привиты.

Одна из версий, которую обсуждают в латвийском обществе - меньше всего вакцинировано русскоязычное население, это почти четверть от всех жителей Латвии.

А причина этого: государство начинало информационную кампанию на латвийском языке, поэтому русскоязычные не до конца поняли серьезность ситуации.

Ряд латвийских СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что большинство пациентов ковидных отделений - именно русскоязычные. "У нас нет таких данных", - заявил в ответ министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По словам пресс-секретаря минздрава Оскара Шнайдера, статистику по родному языку вакцинированных и невакцинированных жителей страны никто не собирает. А информацию о вакцинации сейчас можно получить на обоих языках, справочные телефоны тоже работают на латышском и русском языках.

28 октября статистическое управление Латвии опубликовало свои данные (оговорившись, что это результат экспериментального подсчета, и его нельзя считать официальным). Из них следует, что русских пациентов в больницах 42%, латвийцев - 52%, еще 6% - другие национальности.

В соседней Эстонии при схожей демографической ситуации вакцинированы уже 57% населения - и никакого локдауна нет. В Румынии, самой отстающей по темпам вакцинации стране ЕС, привит 31% населения при том, что по языку общество никак не разделено.

Чипы, блютус и эмбрионы

Зато власти Латвии отмечают высокую популярность теорий заговора и низкий уровень доверия к вакцинам.

"Немецкие ученые обнаружили чипы в голове умерших после вакцинации", "с мозгом вакцинированных можно связаться при помощи блютус", "вакцины связаны с зародышами, убитыми во время абортов" - вся мировая классика ковидных теорий заговора переведена на латышский язык и активно распространяется через соцсети.

У самых популярных таких каналов и аккаунтов - тысячи и десятки тысяч подписчиков. Их суммарная аудитория в соцсетях превышает аудиторию национального общественного телевидения.

"Жители Латвии не доверяют правительству, уровень доверия властям один из самых низких в ЕС, - говорит Русской службе Би-би-си социолог Арнис Кактиньш. - А если люди не верят властям, то они не доверяют и тому, к чему власти призывают - например, вакцинироваться".

В такой ситуации, по словам социолога, население раньше или позже начинает искать альтернативные точки зрения и источники информации. "А в джунглях интернета сегодня можно найти что угодно", - добавил он.

Четыре партии, сотни каналов

Еще в начале пандемии латвийские СМИ обратили внимание на видео, в котором фельдшер крупнейшей государственной Восточной больницы Марина Корнатовская рассказывает предпринимателю Валентину Еремееву о том, что переполненные больницы - миф, статистика сфабрикована, а врачи вредят пациентам с пневмонией. Это было первое антиковидное вирусное видео, за ним последовала настоящая лавина аналогичных.

Латвия ковид ФОТО: Getty Images

Корнатовскую уволили из больницы, против нее и Еремеева возбудили уголовное дело. Это не мешает обоим продолжать активную деятельность в соцсетях, критиковать локдаун и призывать к борьбе с "режимом".

У Корнатовской более десяти тысяч подписчиков на фейсбуке и почти 65 тысяч подписчиков в инстаграме. У Еремеева - 18 тысяч на фейсбуке и 64 в инстаграме. Они среди самых популярных блогеров страны.

Кроме них в Латвии уже четыре партии критикуют локдауны, маски и вакцинацию. Самый популярный политик среди них - депутат Сейма Алдис Гобземс (партия "Закон и порядок"), организатор массовых пикетов против ограничений, связанных с пандемией.

Полиция неоднократно штрафовала Гобземса за проведение многотысячных митингов во время действия запретов на собрания. Недавно Гобземс сообщил, что заболел коронавирусом, однако от своей позиции не отказался.

У Гобземса 58 тысяч подписчиков на фейсбуке, и 6,6 тыс. в Твиттере. Для сравнения - у премьер-министра Кришьяниса Кариньша меньше 10 тысяч подписчиков на фейсбуке, зато около 28 тысяч в твиттере.

Еще один политик, который активно выступает против принудительной вакцинации и локдауна - Айнар Шлесерс (партия «Латвия на первом месте»), предприниматель, в отношении которого ведется судопроизводство в связи с эпизодами коррупции. Он также регулярно проводит пикеты против ограничений, связанных с распространением пандемии.

Генсек его партии Арнис Цимдарс скончался от коронавируса, сам Шлесерс недавно сообщил, что тоже заразился. Ни то, ни другое не повлияло на его риторику.

"По поводу Шлесерса и Гобземса — я действительно считаю их убийцами в этой обстановке, - заявила в интервью Латвийскому радио политолог Ивета Кажока. - [Они] отпугивают людей от вакцинации. Как это по-другому можно назвать? Конечно, у них самая главная ответственность в той ситуации, в которую мы попали".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что "псевдополитики" должны нести ответственность за вранье.

Представительница Государственной полиции Латвии Гита Гжибовска, сказала Русской службе Би-би-си, что законодательство страны в принципе не предусматривает ответственность за распространение фейков.