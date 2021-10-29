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Директора школ ждут от властей четких инструкций и ответов

Основная школа Йыгева. ФОТО: Jõgeva vallavalitsus

По словам директора Йыгеваской основной школы Кууно Лилле, от государства ждут четкого решения о переходе на дистанционное обучение, пишет Vooremaa.

«Мы хотим видеть соответствующие инструкции Министерства образования и решение волости черным по белому. Больше я комментировать не буду. Ситуация крайне запутанная», - сказал Лилле.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, экспресс-тесты должны поступить в школы к понедельнику. Однако Лилле не представляет, как детей, приходящих в школу, будут проверять по утрам. «Кто будет проводить тестирование? Должна быть гарантирована рассредоточенность проверок? До этого давали разрешение родители, а теперь? Так много вопросов без ответов», - сказал директор школы.

Отправка студентов на дистанционное обучение оставляет проблемы в их образовании. «Каждый день — это потеря. В этом учебной году еще больше, чем в прошлом. Сомнительно, сможет ли дистанционное обучение разорвать все цепочки заболевания. Меня беспокоит то, что все решения принимаются в последнюю минуту. По сути, мы находимся на грани катастрофы, но правильного рецепта нет. Перед каникулами ситуация у нас улучшилась. У меня нет всех данных, они у Департамента здоровья. Заражаемость среди учеников снизилась», - сказал Кууно Лилле.

Директор Гимназии Йыгевамаа Прийт Пыдра прокомментировал, что на данный момент стоит просто ждать ответов. «Мы хотим ясности. По решению правительства министерство сейчас приступит к составлению инструкций. Прошлая практика показала, что они будут готовы и разосланы к вечеру пятницы. Мы по-прежнему сохраняем оптимизм, гимназия продолжает учиться. Школа получила сообщение, что шестеро учеников и двое учителей заразились вирусом», - прокомментировал ситуацию директор гимназии.

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