Директора школ ждут от властей четких инструкций и ответов

«Мы хотим видеть соответствующие инструкции Министерства образования и решение волости черным по белому. Больше я комментировать не буду. Ситуация крайне запутанная», - сказал Лилле.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, экспресс-тесты должны поступить в школы к понедельнику. Однако Лилле не представляет, как детей, приходящих в школу, будут проверять по утрам. «Кто будет проводить тестирование? Должна быть гарантирована рассредоточенность проверок? До этого давали разрешение родители, а теперь? Так много вопросов без ответов», - сказал директор школы.

Отправка студентов на дистанционное обучение оставляет проблемы в их образовании. «Каждый день — это потеря. В этом учебной году еще больше, чем в прошлом. Сомнительно, сможет ли дистанционное обучение разорвать все цепочки заболевания. Меня беспокоит то, что все решения принимаются в последнюю минуту. По сути, мы находимся на грани катастрофы, но правильного рецепта нет. Перед каникулами ситуация у нас улучшилась. У меня нет всех данных, они у Департамента здоровья. Заражаемость среди учеников снизилась», - сказал Кууно Лилле.