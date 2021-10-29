Директоры школ ждут от властей четких инструкций и ответов

«Мы хотим видеть соответствующие инструкции Министерства образования и решение волости черным по белому. Больше я комментировать не буду. Ситуация крайне запутанная», - сказал Лилле.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, экспресс-тесты должны поступить школам к понедельнику. Однако Лилле не представляет, как детей, приходящих в школу, будут проверять по утрам. «Кто будет проводить тестирование? Должна быть гарантирована рассредоточенность проверок. До этого давал разрешение родитель, а дальше? Так много вопросов без ответов», - сказал директор школы.

Отправка студентов на дистанционное обучение оставляет проблемы в их образовании. «Каждый день — это потеря. В этом учебной году еще больше, чем в прошлом. Сомнительно, сможет ли дистанционное обучение разорвать все цепочки заболевания. Меня беспокоит то, что все решения принимаются в последнюю минуту. По сути, мы находимся на грани катастрофы, но правильного рецепта нет. Перед каникулами ситуация у нас улучшилась. У меня нет всех данных, они у Департамента здоровья. Заражаемость среди учеников снизилась», - сказал Кууно Лилле.

Jõgevamaa gümnaasiumi direktor Priit Põdra märkis Vooremaale, et hetkel tulebki oodata.«„Tahame selgust. Ministeerium hakkab valitsuse otsuse järel juhiseid koostama nüüd. Varasem praktika on näidanud, et nendega saadakse reede õhtuks valmis. Oleme ikkagi optimistid, gümnaasiumi osa jätkab õppetööd. Kooliperele on saadetud teade, et kuus õpilast ja kaks õpetajat on viirusega nakatunud,» kommenteeris olukorda gümnaasiumi direktor.