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За сутки скончались девять человек с коронавирусом, заразились 1679

Отделение интенсивной терапии. ФОТО: Kristjan Teedema

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7625 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1679. Скончались девять человек.

Среди новых заразившихся 1010 человек не были вакцинированы, а 669 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 29 октября в больницах находится 536 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 370 человек, из которых 260 человек (70%) не были вакцинированы, у 110 человек (30%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 72 новые истории болезни. Скончались девять человек с коронавирусом.

За сутки ввели 9307 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 2220 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 37237 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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