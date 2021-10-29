В Подмосковье вырос первый поселок, где нет высоких заборов
Подмосковный поселок Новые Вешки задуман и построен по канадским технологиям. Сегодня это полноценный жилой район частных домов в нескольких километрах от Москвы, рассказывает RBC.
Подмосковный поселок Новые Вешки задуман и построен по канадским технологиям. Сегодня это полноценный жилой район частных домов в нескольких километрах от Москвы, рассказывает RBC.
Строительство поселка началось в 2006 году по проекту канадских архитекторов. Сегодня в Новых Вешках живет около 500 семей, а сам поселок похож на настоящий северо-американский пригород: закрытая приватная территория, единый архитектурный стиль, задние дворы и низкие заборчики. Вокруг — ухоженные лужайки, лес, парки и водоемы. Все это при насыщенной премиальной инфраструктуре для жизни.
Часть домов первой очереди строительства были построены по канадским домостроительным технологиям. Новые дома застройщик возводит с монолитным каркасом, заполненным газобетонными блоками.
В элитном пригороде действует несколько правил: архитектурные изменения коттеджей должны быть согласованы с администрацией поселка, а возведение заборов и строительство объектов на переднем дворе полностью запрещено.
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