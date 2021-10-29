В Подмосковье вырос первый поселок, где нет высоких заборов

Строительство поселка началось в 2006 году по проекту канадских архитекторов. Сегодня в Новых Вешках живет около 500 семей, а сам поселок похож на настоящий северо-американский пригород: закрытая приватная территория, единый архитектурный стиль, задние дворы и низкие заборчики. Вокруг — ухоженные лужайки, лес, парки и водоемы. Все это при насыщенной премиальной инфраструктуре для жизни.