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С 1 ноября движение на улице Ситси закрыто из-за ремонтных работ

С 1 ноября движение на улице Ситси закрыто из-за ремонтных работ. ФОТО: Tallinna kommunikatsioon

Из-за реконструкции улица Ситси в Пыхья-Таллинне будет закрыта для движения с 1-го ноября, также в объезд будут направлены автобусы номер 3, 26 и 26A.

Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап отметила, что реконструкции улицы Ситси ждали, потому что это одна из самых оживленных улиц района. «Так как ремонтные работы вызовут некоторые неудобства, просим отнестись к стройке с пониманием и считаться с тем, что на дорогу может понадобиться больше времени, - сказала Пихлап. - Для жителей улицы Ситси обеспечен доступ к домам и во время работ. Для пешеходов сделан коридор, который может меняться в зависимости от обстановки на объекте».

Маршрут и остановки автобусных линий номер 3, 26 и 26A поменяются с 1 ноября до 31-го июля 2022-го года. Автобусы номер 26 и 26А будет ходить с улицы Сыле на Пальссааре-теэ через улицу Копли, а не Ситси. Не будет остановки «Нийди», и автобусы будут останавливаться на временной остановке на улице Ситси и Пальяссааре-теэ. На обеих линиях появятся остановки «Мадала», «Лыйме» и «Малева». Автобус номер 3 будет выезжать на улицу Теэстузе через улицы Сыле и Копли. Не будет остановки «Ситси», но добавятся остановки «Теэстузе», «Малева», «Лыйме», «Мадала».

С 1 ноября движение на улице Ситси закрыто из-за ремонтных работ. ФОТО: Tallinna kommunikatsioon

В ходе работ на отрезке между улицами Сыле и Копли будут заменены бордюры, восстановлено озеленение. На проезжую часть и тротуар положат новый асфальт, нанесут разметку. На перекрестках улицы Ситси, а также ул. Сыле и ул. Копли будут обновлены водопровод и канализация. Трассовые работы выполняются от перекрестка улиц Ситси и Сыле по направлению к улице Копли. Договорной срок сдачи объекта – июль 2022 года.

Заказчик ремонта улицы – Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектную документацию составило T-Model OÜ, работы выполняет InfraRoad OÜ.

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