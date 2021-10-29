Коронавирус в школах Таллинна: больше всего инфицированных в двух районах

По данным Департамента здоровья, в школах Кесклинна по состоянию на эту неделю зарегистрировано 59 инфицированных коронавирусом учеников и 19 учителей, пишет rus.err.ee.

Больше всего заразившихся установлено в Ваналиннаской образовательной коллегии (16 учеников и шесть учителей в десяти классах), в Гимназии Густава Адольфа (девять учеников и три учителя в шести классах) и Кесклиннаская русская гимназия (восемь учеников из пяти классов).

В школах Нымме на этой неделе зарегистрировано 37 инфицированных учеников и шесть учителей. Больше всего случаев заражения было выявлено в Рахумяэской основной школе (16 учеников и два учителя в 11-ти классах) и школе Пяэскюла (14 учеников и два учителя в шести классах).