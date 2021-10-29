Фото ⟩ К полицейским машинам сегодня прикреплены траурные ленты

«Мы оплакиваем потерю сына, брата, любимого спутника жизни, хорошего коллегу и друга», - пишет в соцсетях Лыунаская префектура.

Спасательный департамент также сегодня вывесил траурные флаги на своих зданиях в знак скорби по погибшему.

«Утрата отстаивавшего нашу безопасность служащего — невосполнимая потеря для всей внутренней безопасности. Выражаю глубокие соболезнования коллегам и родственникам погибшего сотрудника полиции», - сказал гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Спасательный департамент вывесит траурные флаги и в день похорон полицейского 2 ноября.

Трагический инцидент произошел 28 октября около 15.00 на стрельбище Ярвере в волости Выру, где сотрудники группы быстрого реагирования Лыунаской префектуры участвовали в тренировках по стрельбе. По предварительным данным, две команды отрабатывали тактические движения, в ходе которых велась стрельба по мишеням. Команды обучались и контролировались инструкторами по стрельбе.

В какой-то момент один из полицейских - 26-летний Йоонас Мянник - по до сих пор неизвестной причине попал в огневой сектор другой команды и его задел выстрел коллеги. Товарищи по команде вызвали помощь и немедленно начали реанимацию, но, к сожалению, это не принесло результата, и полицейский скончался на месте.