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Фото ⟩ К полицейским машинам сегодня прикреплены траурные ленты

К полицейским автомобилям в пятницу, 29 ноября, прикреплены траурные ленты в знак скорби по погибшему накануне коллеге. 

«Мы оплакиваем потерю сына, брата, любимого спутника жизни, хорошего коллегу и друга», - пишет в соцсетях Лыунаская префектура.

Спасательный департамент также сегодня вывесил траурные флаги на своих зданиях в знак скорби по погибшему.

«Утрата отстаивавшего нашу безопасность служащего — невосполнимая потеря для всей внутренней безопасности. Выражаю глубокие соболезнования коллегам и родственникам погибшего сотрудника полиции», - сказал гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Спасательный департамент вывесит траурные флаги и в день похорон полицейского 2 ноября.

Трагический инцидент произошел 28 октября около 15.00 на стрельбище Ярвере в волости Выру, где сотрудники группы быстрого реагирования Лыунаской префектуры участвовали в тренировках по стрельбе. По предварительным данным, две команды отрабатывали тактические движения, в ходе которых велась стрельба по мишеням. Команды обучались и контролировались инструкторами по стрельбе.

В какой-то момент один из полицейских - 26-летний Йоонас Мянник - по до сих пор неизвестной причине попал в огневой сектор другой команды и его задел выстрел коллеги. Товарищи по команде вызвали помощь и немедленно начали реанимацию, но, к сожалению, это не принесло результата, и полицейский скончался на месте.

«Сегодняшнее утром у нас началось с минуты молчания, мы прикрепили траурные ленты к полицейским машинам, приспустили флаги на полицейских учреждениях и на кордонах, зажгли свечи в память о дорогом коллеге Йоонасе. Искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам», — пишет в пятницу префектура.

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