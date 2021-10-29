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Советы дизайнера: жизнь в правильном свете

Светильники в скандинавском стиле. ФОТО: Tootjad

Домашнее световое решение не всегда получается таким, как задумывалось. Роль освещения часто недооценивают, а при его планировании допускаются массу распространенных ошибок. 

Дизайнер интерьеров K-rauta Гетрин Руут советует, как осветить жилище так, чтобы глаз отдыхал, и дома было приятно находиться даже в темное время суток.

Несколько светильников в каждую комнату

Самая частая ошибка при создании освещения в домах Эстонии – на потолок вешают одну лампу, считая, что этого достаточно. В нашем климате освещение интерьеров играет важную роль – в маленькой комнате может быть два-три светильника, а в большом помещении – и больше трех.

Один центр внимания

Как правило, с освещением переборщить невозможно, светильников дома может быть много, но не все они должны бросаться в глаза. Правило заключается в том, что светильники должны или оставаться полностью незаметными, либо в комнате может быть установлен один эффектный светильник, также являющийся элементом интерьера.

У каждого светильника своя роль

Все домашние светильники могут выполнять определенную функцию – ни один не следует покупать только для того, чтобы повесить его на потолок или поставить в углу. Светильник может освещать желаемую область или объект, способствовать работе или приготовлению пищи, пробуждать эмоции или быть частью дизайна интерьера. Когда каждый светильник играет свою роль, легче экономить и на расходах на электроэнергию.

Лучше теплый свет, а не холодный

В домашних условиях лучше предпочесть теплый свет холодному. Теплота света измеряется в кельвинах: чем меньше число, тем теплее свет. Для гостиной подходит свет с температурой в 2700–3000 кельвинов.

Световой поток не должен утомлять

Иногда сильный световой поток необходим: например, над кухонной столешницей или в зоне домашнего офиса. Однако в большинстве мест дома важно, чтобы световой поток оказывал успокаивающее, а не стимулирующее действие. Световой поток измеряется в люменах на квадратный метр. В спальне достаточно более мягкого освещения – сила света там может составлять 150 люмен на квадратный метр, в гостиной – около 200 люмен, а на кухне – не менее 200–250 люмен на квадратный метр. В любом случае важно помнить, что чем выше интенсивность света, тем быстрее он утомляет глаза.

Игра света и тени рождает уют

Чрезмерно или недостаточно освещенная комната не производит впечатления уютной: в одном случае света слишком много, а в другом – слишком мало. Уют обеспечивается, когда одни части помещения освещены, а другие находятся в тени. Такого результата можно достичь с помощью точечных светильников, а также скрытых встраиваемых источников света.

Безопасность превыше всего

Помимо того, что все электрические работы должны выполняться надлежащим образом, важно следить за тем, чтобы светильники не мешали открытию дверей и окон, перемещению в комнате и не находились в пределах досягаемости маленьких детей и домашних животных.

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