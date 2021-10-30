От редакции ⟩ Избирательная свобода выбора
В субботу на площади Вабадузе состоялась организованная фондом защиты семьи и традиций (SAPTK) акция протеста «в защиту свободного общества». Главный посыл акции был — «мы не противники вакцинации, а сторонники свободы вакцинации», то есть цель митинга заключалась в том, чтобы правительство прекратило своими ограничениями принуждать людей вакцинироваться. Люди кричали, что они имеют право сами решать — вакцинироваться или нет самим, прививать ли своих детей и т.д. А началась акция с организационных вопросов и… молитвы.