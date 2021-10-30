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От редакции ⟩ Избирательная свобода выбора

Акция "Марш жизни" в Таллинне, 2020 год. ФОТО: Elu Marss Facebooki Leht

В субботу на площади Вабадузе состоялась организованная фондом защиты семьи и традиций (SAPTK) акция протеста «в защиту свободного общества». Главный посыл акции был — «мы не противники вакцинации, а сторонники свободы вакцинации», то есть цель митинга заключалась в том, чтобы правительство прекратило своими ограничениями принуждать людей вакцинироваться. Люди кричали, что они имеют право сами решать — вакцинироваться или нет самим, прививать ли своих детей и т.д. А началась акция с организационных вопросов и… молитвы.

Не уверена, что все пришедшие на акцию были в курсе, кто и с какими убеждениями ее организовал, так что стоит объяснить. Цель фонда SAPTK — отстаивать традиционный социальный порядок, уважающий семью, нравственный закон, человеческое достоинство, права и собственность, а также защищать культурное наследие Европы во всех сферах жизни общества на основе христианского учения. Связь между христианским учением и вводимыми государством мерами для вакцинации населения найти сложно, но зато это отличный повод собрать вместе тех, кто сам бы в церковь не пошел, и помолиться. 

Тут людям стоило бы задуматься, откуда у фонда деньги на проведение акции протеста: реквизит, реклама мероприятия, видеоряд и прочее. Кто жертвует этой организации и кому выгодно «наставлять людей на путь истинный»?

Естественно, кричащие на каждом углу о защите традиционной семьи и свобод EKRE не могли не участвовать в мероприятии, где критикуют власть, когда сама партия не вошла в последнюю коалицию.

Почему-то когда EKRE были в коалиции и вводились жесткие ограничения, партия не была против. Март Хельме заявлял, что нужно вакцинировать все Рийгикогу, канцелярии и т.д. На инфочасе Рийгикогу он обратился к председателю и предложил тому снять маску, потому что «тот вакцинирован, а значит незаразен». Теперь Хельме придерживается иного мнения. Мартин Хельме тоже ранее призывал вакцинироваться и говорил, что это залог ослабления ограничений. Теперь, естественно, всё не так, и EKRE требует свержения власти.

Вернемся к свободе выбора. Люди кричат «мое тело — мое дело», когда речь заходит о вакцинации. На акции можно было увидеть даже лозунги «Я имею право принимать решения, касающиеся здоровья моих детей». Имеют ли тогда женщины право принимать решение о том, хотят они сохранить беременность или делать аборт? 

В конце прошлой недели Райво Кюйт, представитель Министерства внутренних дел, и Пилле Фолль, представитель НКО «Марш жизни», подписали соглашение о выплате 171 000 евро из государственного бюджета для поддержки деятельности НКО, которое прославилось демонстрацией против абортов, организованной в августе прошлого года. Так называемые крышевые деньги выделили НКО Центристская партия, EKRE и «Отечество», пока были у власти. Именно партия EKRE изначально предложила выделить деньги этой организации. Сначала НКО агитировала за запрет абортов, но в процессе подачи заявки организация отказалась от первоначальной цели и быстро сменила риторику.

«В процессе подачи заявки НКО "Марш жизни" отказалось от первоначальной цели использования государственной бюджетной поддержки, чтобы выступить за полное исключение абортов в Эстонии», - пояснили в МВД, почему в итоге НКО все-таки получило деньги.

Когда речь зашла о деньгах, руководители НКО стали заявлять, что они борются не за запрет абортов, а лишь за то, чтобы государство прекратило финансировать проведение процедуры из госбюджета. Стоит ли объяснять, что в будущем какое-либо ограничение аборта может привести к тому, что женщины будут использовать опасные, подпольные и нездоровые методы?

НКО намерено потратить выделенные деньги прежде всего на информационные кампании, а также на проведение мероприятий. Замечу, что «принципиальной целью НКО "Марш жизни" является развитие сотрудничества между христианскими общинами и организациями в Эстонии и других странах, чтобы способствовать развитию культуры и высоких нравов эстонского государства». Опять христианские общины, организации… 

В какой-то момент появился стереотип, основанный на статистике, что Эстония — страна атеистов. Мы видим, что это далеко не так, и люди на площади Вабадузе кричат «аминь». Неужели когда-нибудь нас ждет судьба Польши, где год назад признали незаконным право женщины на аборт в случае выявления у плода серьезного порока или неизлечимого заболевания (а это причина примерно 98% абортов в стране)? Не хотелось бы думать, что до такого дойдет, но медленно и верно, используя пандемию и другие горячие темы, все чаще в обществе стали упоминать Христа всуе.

Стоит присмотреться к тому, как партии и организации переобуваются на ходу. Если надо привлечь внимание — они кричат о свободе выбора, а если нет — трясут Библией.

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