Пожилая женщина, доставленная в инфекционное отделение Лыуна-Эстонской больницы, поначалу могла самостоятельно передвигаться, но с каждым днем ее состояние ухудшалось и теперь она потеряла связь с этим миром. Багаж воспоминаний медиков корнавирусного отделения пополняется такими страшными историями каждую неделю, пишет Lõuna- Eesti Postimees .

Крыло А, расположенное на шестом этаже большой больницы под Выру, является одним из тех, где медики сражаются с третьей волной коронавируса. Здесь, в закрытом коронавирусном отделения, где идет борьба за человеческие жизни, приходится переживать и боль утраты; мириться с тем, что всех не спасти. Выбросить из головы усталость и раздражение, вновь подскочить с места, зайти в отделение и улыбаться даже тогда, когда пациент угрюм.