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  • Соцсети бурлят: противник коронаограничений устроил хаос на кассе магазина

Соцсети бурлят: противник коронаограничений устроил хаос на кассе магазина

Selver ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Акции противников вакцинации и коронаограничений становятся все более изобретательными, при этом страдать от них могут и рядовые ни в чем не повинные сограждане.

Не далее как в четверг Rus.Postimees писал, что антипрививочники распространяют в социальных сетях призывы врываться в больницы и снимать на видео происходящее там. Пока подобных случаев, к счастью, не зафиксировано.

Между тем, в социальных сетях со вчерашнего дня распространяется пост с описанием ситуации, имевшей место в магазине Selver в таллиннском торговом центре Arsenal в Пыхья-Таллинне.

"Покупатель набрал две тележки товара. Перед тем, как выкладывать товар в кассе , покупатель надел маску и дал кассиру возможность пробить покупки. Как только больше половины товара было просканировано, покупатель снял маску, пожелал кассиру хорошего дня и удалился, заблокировав кассу и оставив персоналу разгребать сей хаос", - пишет автор поста, добавляя, что такие действия, видимо - только начало на фоне ограничений и введенных правил.

Комментаторы в соцсети разделились на два лагеря: если одни пишут "молодец!", "красавец!" и "очень правильно", то вторые, скорее, отмечают, что ни кассир, ни магазин, ни стоящие в очереди ни в чем не виноваты. "Явно не от большого ума", - считает один из комментаторов.

Глава отдела маркетинга и коммуникации торговой сети Selver Риво Вески подтвердил редакции Rus.Postimees, что предприятие с понедельника в курсе звучащих в социальных сетях призывов определенных групп людей к провокационным действиям в продуктовых магазинах.

"Людей приглашали заходить в магазины без маски, набирать тележку замороженных продуктов и демонстративно отказываться надевать маску на кассе, а затем оставлять все предметы на кассе, чтобы работники магазина убирали их обратно", - рассказал Вески.

"Полиция и все члены Союза торговцев также знают о звонке. Провокаторами занимаются", - добавил он.

По его словам, призыв сбылся накануне вечером в магазине Arsenali Selver, когда покупатель вошел в магазин, набрал примерно две тележки еды, сложил их на кассовой ленте и наблюдал, как кассир сканирует товары, а примерно на середине объявил, что ничего не купит и ушел.

"Крайне прискорбно, что определенные люди считают, что протест против ограничений, введенных для контроля над кризисом в области здравоохранения, нужно вымещать на работниках сферы обслуживания. Это очень низкий поступок, которому нет оправдания. Мы посылаем очень четкий сигнал, что за такими действиями последуют и шаги с нашей стороны. Мы всячески защищаем наших сотрудников, и дальше такими случаями будет заниматься полиция. Мы также призываем других проявить гражданское мужество и замечать такие акции. Напоминаем, что клиенты без маски не обслуживаются ни в одном учреждении сферы обслуживания из-за текущих государственных ограничений, и Selver здесь ничем не отличается от остальных. Как ответственная компания мы соблюдаем закон, тем самым защищая здоровье и жизнь наших сотрудников и клиентов", - объяснил пресс-секретарь торговой сети.

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