Соцсети бурлят: противник коронаограничений устроил хаос на кассе магазина

Не далее как в четверг Rus.Postimees писал, что антипрививочники распространяют в социальных сетях призывы врываться в больницы и снимать на видео происходящее там. Пока подобных случаев, к счастью, не зафиксировано.

Между тем, в социальных сетях со вчерашнего дня распространяется пост с описанием ситуации, имевшей место в магазине Selver в таллиннском торговом центре Arsenal в Пыхья-Таллинне.

"Покупатель набрал две тележки товара. Перед тем, как выкладывать товар в кассе , покупатель надел маску и дал кассиру возможность пробить покупки. Как только больше половины товара было просканировано, покупатель снял маску, пожелал кассиру хорошего дня и удалился, заблокировав кассу и оставив персоналу разгребать сей хаос", - пишет автор поста, добавляя, что такие действия, видимо - только начало на фоне ограничений и введенных правил.

Комментаторы в соцсети разделились на два лагеря: если одни пишут "молодец!", "красавец!" и "очень правильно", то вторые, скорее, отмечают, что ни кассир, ни магазин, ни стоящие в очереди ни в чем не виноваты. "Явно не от большого ума", - считает один из комментаторов.

Глава отдела маркетинга и коммуникации торговой сети Selver Риво Вески подтвердил редакции Rus.Postimees, что предприятие с понедельника в курсе звучащих в социальных сетях призывов определенных групп людей к провокационным действиям в продуктовых магазинах.

"Людей приглашали заходить в магазины без маски, набирать тележку замороженных продуктов и демонстративно отказываться надевать маску на кассе, а затем оставлять все предметы на кассе, чтобы работники магазина убирали их обратно", - рассказал Вески.

"Полиция и все члены Союза торговцев также знают о звонке. Провокаторами занимаются", - добавил он.

По его словам, призыв сбылся накануне вечером в магазине Arsenali Selver, когда покупатель вошел в магазин, набрал примерно две тележки еды, сложил их на кассовой ленте и наблюдал, как кассир сканирует товары, а примерно на середине объявил, что ничего не купит и ушел.