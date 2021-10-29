Картина дня: хаос на кассе магазина, коронавирус в школе и смерть полицейского
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 октября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7625 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1679. Скончались 11 человек. Читать далее...
Акции противников вакцинации и коронаограничений становятся все более изобретательными, при этом страдать от них могут и рядовые ни в чем не повинные сограждане. Читать далее...
Утро среды. Клиника Тартуского университета предоставила мне возможность побывать в ковидном отделении и посмотреть, что делает третья волна корнавируса с персоналом больницы и пациентами. Читать далее...
Министерство образования и науки разослало школам письма с разъяснением, как можно проводить экспресс-тестирование. Школа должна спросить родителя, согласен ли он с тестированием ребенка, и если родитель не согласен, ученик без быстрого теста и симптомов заболевания может ходить на занятия. Читать далее...
Больше всего случаев инфицирования в школах Таллинна зафиксировано в районах Кесклинн и Нымме. Читать далее...
Спикер Рийгикогу и председатель Центристской партии Юри Ратас в программе «Kahe vahel» на радио KUKU раскритиковал расплывчатость новых ограничений, введенных правительством Каи Каллас, и кризисную коммуникацию всего правительства. Читать далее...
Бывшие министры социальных дел передали президенту, премьер-министру и спикеру Рийгикогу обращение, в котором подчеркнули необходимость достижения межпартийного консенсуса в нынешней ситуации с коронавирусом. Читать далее...
Последние результаты регулярного мониторинга сточных вод, проводящегося под руководством Тартуского университета, указывают на то, что количество частиц коронавируса в пробах сточных вод в Эстонии по сравнению с прошлой неделей увеличилось. Читать далее...
Сегодня, 29 октября, утром были зажжены свечи в память о 26-летнем тартуском полицейском Йоонасе Мяннике, который погиб во время тренировки по стрельбе в Ярвере в Вырумаа, также на место трагедии принесли цветы и банку кока-колы. Читать далее...
В четверг вечером гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер отказался от подробных комментариев трагического случая, когда во время тренировки по стрельбе в Вырумаа погиб 26-летний сотрудник группы быстрого реагирования Йоонас Мянник. По словам Вахера, детали произошедшего еще нуждаются в уточнении. Читать далее...
Переезд в новую страну всегда сопряжен с разными трудностями. У семей с детьми есть еще один важный страх: как же адаптируются самые маленькие? Мы собрали истории детей, которые переехали в Эстонию. Читать далее...
Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро заявил, что его страна не будет платить штрафы, наложенные на нее судом Европейского союза. Читать далее...
Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о масштабном ребрендинге: теперь компания будет носить название Meta. Читать далее...