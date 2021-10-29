Картина дня: хаос на кассе магазина, коронавирус в школе и смерть полицейского

За сутки скончались 11 человек с коронавирусом, заразились 1679

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7625 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1679. Скончались 11 человек. Читать далее...

Соцсети бурлят: противник коронаограничений устроил хаос на кассе магазина

Акции противников вакцинации и коронаограничений становятся все более изобретательными, при этом страдать от них могут и рядовые ни в чем не повинные сограждане. Читать далее...

Некоторые пациенты даже проснувшись после наркоза не верят, что у них корона

Утро среды. Клиника Тартуского университета предоставила мне возможность побывать в ковидном отделении и посмотреть, что делает третья волна корнавируса с персоналом больницы и пациентами. Читать далее...

Отказавшихся от экспресс-тестирования детей все равно пустят на уроки

Министерство образования и науки разослало школам письма с разъяснением, как можно проводить экспресс-тестирование. Школа должна спросить родителя, согласен ли он с тестированием ребенка, и если родитель не согласен, ученик без быстрого теста и симптомов заболевания может ходить на занятия. Читать далее...

Коронавирус в школах Таллинна: больше всего инфицированных в двух районах

Больше всего случаев инфицирования в школах Таллинна зафиксировано в районах Кесклинн и Нымме. Читать далее...

Юри Ратас недоволен и Каллас, и Кылвартом

Спикер Рийгикогу и председатель Центристской партии Юри Ратас в программе «Kahe vahel» на радио KUKU раскритиковал расплывчатость новых ограничений, введенных правительством Каи Каллас, и кризисную коммуникацию всего правительства. Читать далее...

Бывшие министры социальных дел направили тревожное обращение к президенту и правительству

Бывшие министры социальных дел передали президенту, премьер-министру и спикеру Рийгикогу обращение, в котором подчеркнули необходимость достижения межпартийного консенсуса в нынешней ситуации с коронавирусом. Читать далее...

Содержание коронавируса в сточных водах бьет рекорды

Последние результаты регулярного мониторинга сточных вод, проводящегося под руководством Тартуского университета, указывают на то, что количество частиц коронавируса в пробах сточных вод в Эстонии по сравнению с прошлой неделей увеличилось. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 К месту гибели молодого полицейского несут цветы и свечи

Сегодня, 29 октября, утром были зажжены свечи в память о 26-летнем тартуском полицейском Йоонасе Мяннике, который погиб во время тренировки по стрельбе в Ярвере в Вырумаа, также на место трагедии принесли цветы и банку кока-колы. Читать далее...

Эльмар Вахер: погибший полицейский был начальником подразделения

В четверг вечером гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер отказался от подробных комментариев трагического случая, когда во время тренировки по стрельбе в Вырумаа погиб 26-летний сотрудник группы быстрого реагирования Йоонас Мянник. По словам Вахера, детали произошедшего еще нуждаются в уточнении. Читать далее...

ЖИЗНЬ С НУЛЯ 〉 «Главное, что теряют дети при переезде – это свой мир»

Переезд в новую страну всегда сопряжен с разными трудностями. У семей с детьми есть еще один важный страх: как же адаптируются самые маленькие? Мы собрали истории детей, которые переехали в Эстонию. Читать далее...

Польша отказалась платить штрафы за неисполнение законов ЕС

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро заявил, что его страна не будет платить штрафы, наложенные на нее судом Европейского союза. Читать далее...

Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook