Картина дня: хаос на кассе магазина, первые штрафы за отказ от масок и смерть полицейского

За сутки скончались 11 человек с коронавирусом, заразились 1679

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7625 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1679. Скончались 11 человек. Читать далее...

Соцсети бурлят: противник коронаограничений устроил хаос на кассе магазина

Акции противников вакцинации и коронаограничений становятся все более изобретательными, при этом страдать от них могут и рядовые ни в чем не повинные сограждане. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Рейд в торговом центре Ülemiste закончился для некоторых посетителей штрафами

Сегодня Департамент здоровья совместно с Департаментом полиции и погранохраны организовал рейд в крупнейшем торговом центре Таллинна, "Ülemiste", в ходе которого проверял, насколько соблюдаются вступившие сегодня в силу более строгие требования к ношению масок. Читать далее...

Некоторые пациенты даже проснувшись после наркоза не верят, что у них корона

Утро среды. Клиника Тартуского университета предоставила мне возможность побывать в ковидном отделении и посмотреть, что делает третья волна корнавируса с персоналом больницы и пациентами. Читать далее...

Это ужасная болезнь. Смотришь, как люди сдаются

Пожилая женщина, доставленная в инфекционное отделение Лыуна-Эстонской больницы, поначалу могла самостоятельно передвигаться, но с каждым днем ее состояние ухудшалось и теперь она потеряла связь с этим миром. Багаж воспоминаний медиков корнавирусного отделения пополняется такими страшными историями каждую неделю. Читать далее...

Отказавшихся от экспресс-тестирования детей все равно пустят на уроки

Министерство образования и науки разослало школам письма с разъяснением, как можно проводить экспресс-тестирование. Школа должна спросить родителя, согласен ли он с тестированием ребенка, и если родитель не согласен, ученик без быстрого теста и симптомов заболевания может ходить на занятия. Читать далее...

Коронавирус в школах Таллинна: больше всего инфицированных в двух районах

Больше всего случаев инфицирования в школах Таллинна зафиксировано в районах Кесклинн и Нымме. Читать далее...

Лийна Нормет - о тестировании в школах: это самое идиотское решение министра Керсна

Министерство образования и науки объявило, что после школьных каникул в школах будет проводиться экспресс-тестирование на коронавирус для быстрого выявления инфицированных. Член Таллиннского горсобрания от партии "Eesti 200" Лийна Нормет заявила в социальных сетях, что своего ребенка она тестировать в школе не позволит. Читать далее...

Автор призыва снимать видео в больницах: я никого не подстрекал к нападению

Во второй половине этой недели много разговоров по всей Эстонии вызвал призыв к коронаскептикам: проникать в ковидные отделения больниц, чтобы заснять царящую там ситуацию. Автор призыва Андрес Остра утверждает, что его цель не состояла в том, чтобы заставить людей врываться в больничные коридоры и палаты - просто пресса неверно истолковала его слова и использовала их для запугивания людей. Читать далее...