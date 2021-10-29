Картина дня: хаос на кассе магазина, первые штрафы за отказ от масок и смерть полицейского
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 октября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7625 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1679. Скончались 11 человек. Читать далее...
Акции противников вакцинации и коронаограничений становятся все более изобретательными, при этом страдать от них могут и рядовые ни в чем не повинные сограждане. Читать далее...
Сегодня Департамент здоровья совместно с Департаментом полиции и погранохраны организовал рейд в крупнейшем торговом центре Таллинна, "Ülemiste", в ходе которого проверял, насколько соблюдаются вступившие сегодня в силу более строгие требования к ношению масок. Читать далее...
Утро среды. Клиника Тартуского университета предоставила мне возможность побывать в ковидном отделении и посмотреть, что делает третья волна корнавируса с персоналом больницы и пациентами. Читать далее...
Пожилая женщина, доставленная в инфекционное отделение Лыуна-Эстонской больницы, поначалу могла самостоятельно передвигаться, но с каждым днем ее состояние ухудшалось и теперь она потеряла связь с этим миром. Багаж воспоминаний медиков корнавирусного отделения пополняется такими страшными историями каждую неделю. Читать далее...
Министерство образования и науки разослало школам письма с разъяснением, как можно проводить экспресс-тестирование. Школа должна спросить родителя, согласен ли он с тестированием ребенка, и если родитель не согласен, ученик без быстрого теста и симптомов заболевания может ходить на занятия. Читать далее...
Больше всего случаев инфицирования в школах Таллинна зафиксировано в районах Кесклинн и Нымме. Читать далее...
Министерство образования и науки объявило, что после школьных каникул в школах будет проводиться экспресс-тестирование на коронавирус для быстрого выявления инфицированных. Член Таллиннского горсобрания от партии "Eesti 200" Лийна Нормет заявила в социальных сетях, что своего ребенка она тестировать в школе не позволит. Читать далее...
Во второй половине этой недели много разговоров по всей Эстонии вызвал призыв к коронаскептикам: проникать в ковидные отделения больниц, чтобы заснять царящую там ситуацию. Автор призыва Андрес Остра утверждает, что его цель не состояла в том, чтобы заставить людей врываться в больничные коридоры и палаты - просто пресса неверно истолковала его слова и использовала их для запугивания людей. Читать далее...
"Политики «Ээсти 200» действительно много высказывались на государственном уровне в поддержку зеленого поворота, частично с ними были согласны и соцдемы, и реформисты. Данные решения не принимаются на уровне Нарвы. Но мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы зеленый поворот не превратился в текстильный кошмар", - говорит Катри Райк в прямом эфире Rus.Postimees. Читать дальше...
Спикер Рийгикогу и председатель Центристской партии Юри Ратас в программе «Kahe vahel» на радио KUKU раскритиковал расплывчатость новых ограничений, введенных правительством Каи Каллас, и кризисную коммуникацию всего правительства. Читать далее...
Бывшие министры социальных дел передали президенту, премьер-министру и спикеру Рийгикогу обращение, в котором подчеркнули необходимость достижения межпартийного консенсуса в нынешней ситуации с коронавирусом. Читать далее...
Последние результаты регулярного мониторинга сточных вод, проводящегося под руководством Тартуского университета, указывают на то, что количество частиц коронавируса в пробах сточных вод в Эстонии по сравнению с прошлой неделей увеличилось. Читать далее...
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предостерегает от поездок в Эстонию как страну с высоким распространением коронавируса. Центр опубликовал соответствующие данные на своем веб-сайте 28 октября. Читать далее...
Сегодня, 29 октября, утром были зажжены свечи в память о 26-летнем тартуском полицейском Йоонасе Мяннике, который погиб во время тренировки по стрельбе в Ярвере в Вырумаа, также на место трагедии принесли цветы и банку кока-колы. Читать далее...
В четверг вечером гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер отказался от подробных комментариев трагического случая, когда во время тренировки по стрельбе в Вырумаа погиб 26-летний сотрудник группы быстрого реагирования Йоонас Мянник. По словам Вахера, детали произошедшего еще нуждаются в уточнении. Читать далее...
Закупочные цены на металлолом, которые значительно выросли за год, бьют рекорды, но ошибаются те, кто думает, что рост цен побуждает людей сдавать в скупку металла бесполезные предметы домашнего обихода только ради денег. Читать далее...
Сегодня, 29 октября, в десять часов утра в здании Тартуского суда по делу обвиняемого в угрозе взрыва тартуской студии ERR 40-летнего Меэлиса Калдалу началось судебное заседание, которое продолжилось до вечера. Свидетелями выступили сотрудники ERR, которых Калдалу забросал вопросами. Читать далее...
Переезд в новую страну всегда сопряжен с разными трудностями. У семей с детьми есть еще один важный страх: как же адаптируются самые маленькие? Мы собрали истории детей, которые переехали в Эстонию. Читать далее...
Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро заявил, что его страна не будет платить штрафы, наложенные на нее судом Европейского союза. Читать далее...
Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о масштабном ребрендинге: теперь компания будет носить название Meta. Читать далее...