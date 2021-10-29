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Соседняя с Таллинном волость пока не планирует закрывать школы

Государственная гимназия волости Сауэ ФОТО: Herman-Erik Isop

Волость Сауэ пообщалась с руководителями всех волостных школ и совместно с ними пришла к выводу, что закрытие школ на данный момент не оправдано, пишет Postimees.

«Школы бывают разных размеров, и ситуация варьируется от школы к школе. Ситуация отслеживается и, при необходимости, конкретные шаги обсуждаются отдельно с каждой школой. Чтобы предотвратить общее закрытие школ после каникул, важно обеспечить, чтобы инфицированные учащиеся и учителя оставались дома. Мы верим, что держать ситуацию под контролем поможет более тщательное тестирование», - заявила в пятницу волостная управа.

Со своей стороны волость Сауэ предоставила экспресс-тесты, которые доступны во всех школах для распространения среди всех учащихся. Школы уведомили родителей о том, как получить тесты, и попросили их протестировать детей перед возвращением в школу после каникул.

«Это добровольно, результаты теста не нужно предъявлять, приходя в школу, но мы надеемся, что семьи осознают эту необходимость и не сочтут тестирование слишком обременительным», - выразил надежду муниципалитет.

Цель волости Сауэ - как можно дольше держать школы открытыми. «Мы надеемся, что с увеличением доли вакцинированных людей и за счет более тщательного тестирования школьников и учителей мы сможем достичь этой цели».

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