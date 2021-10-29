Соседняя с Таллинном волость пока не планирует закрывать школы

«Школы бывают разных размеров, и ситуация варьируется от школы к школе. Ситуация отслеживается и, при необходимости, конкретные шаги обсуждаются отдельно с каждой школой. Чтобы предотвратить общее закрытие школ после каникул, важно обеспечить, чтобы инфицированные учащиеся и учителя оставались дома. Мы верим, что держать ситуацию под контролем поможет более тщательное тестирование», - заявила в пятницу волостная управа.

Со своей стороны волость Сауэ предоставила экспресс-тесты, которые доступны во всех школах для распространения среди всех учащихся. Школы уведомили родителей о том, как получить тесты, и попросили их протестировать детей перед возвращением в школу после каникул.

«Это добровольно, результаты теста не нужно предъявлять, приходя в школу, но мы надеемся, что семьи осознают эту необходимость и не сочтут тестирование слишком обременительным», - выразил надежду муниципалитет.