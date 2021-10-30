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В Таллинне водитель без прав сбил женщину с детской коляской

Детская коляска. Фото иллюстративное. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло семь серьезных ДТП, в которых в общей сложности пострадали шесть человек. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.

В пятницу, 29 октября, в 10.42 в Таллинне на перекрестке улиц Сыле и Мануфактуури произошло ДТП, когда 69-летний мужчина без соответствующей категории водительских прав на автомобиле Kia Picanto наехал на переходившую дорогу по пешеходному переходу 25-летнюю женщину с детской коляской, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Находившуюся в коляске шестимесячную девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Еще один несовершеннолетний пострадал в Таллинне в ночь на субботу, 30 октября: на перекрестке улиц Пронкси и Рауа 17-летний юноша упал во время езды на электросамокате. Он был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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