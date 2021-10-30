Сб, 30.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Коронавирус выявлен у 1894 жителей Эстонии, скончались 14 человек
Дополнено!

Ида-Таллиннская центральная больница. Covid-отделение. ФОТО: Tairo Lutter

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8805 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1894. 

Среди новых заразившихся 1154 человека не были вакцинированы, а 740 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 30 октября в больницах находится 542 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 378 человек, из которых 266 человек (70%) не были вакцинированы, у 112 человек (30%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 71 новую историю болезни. Скончались 14 человек: 57-летняя женщина, 67-летний мужчина, 69-летняя женщина, 71- летний мужчина, 74-летний мужчина, две 74-летние женщины, 82-летняя женщина, 83-летний мужчина, 88-летний мужчина, 88-летняя женщина, 91-летняя женщина, 92-летний мужчина и 95-летняя женщина. 

За сутки ввели 9868 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 2951 случае. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 43 392 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,1%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

Подписывайтесь на нас в социальных сетях! Ищите Rus.Postimees в Telegram и TikTok

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back