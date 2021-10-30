Коронавирус выявлен у 1894 жителей Эстонии, скончались 14 человек

Среди новых заразившихся 1154 человека не были вакцинированы, а 740 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 30 октября в больницах находится 542 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 378 человек, из которых 266 человек (70%) не были вакцинированы, у 112 человек (30%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 71 новую историю болезни. Скончались 14 человек: 57-летняя женщина, 67-летний мужчина, 69-летняя женщина, 71- летний мужчина, 74-летний мужчина, две 74-летние женщины, 82-летняя женщина, 83-летний мужчина, 88-летний мужчина, 88-летняя женщина, 91-летняя женщина, 92-летний мужчина и 95-летняя женщина.

За сутки ввели 9868 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 2951 случае. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 43 392 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,1%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).