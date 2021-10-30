Вопрос о переводе тартуских школ на эстонский язык обучения вызвал у политиков жаркие споры
Новая коалиция в Тарту пообещала не повышать плату за детский сад и перевести образование в городе на эстонский язык, пишет Rus.ERR.
Новая коалиция в Тарту пообещала не повышать плату за детский сад и перевести образование в городе на эстонский язык, пишет Rus.ERR.
"Полный переход этих школ на эстонский язык обучения за четыре года, безусловно, возможен. Говорилось, что все школы Эстонии в целом могли бы совершить такой переход за семь лет, а ведь там речь шла и о Таллинне, и об Ида-Вирумаа", - сказал кандидат на пост председателя городского собрания Тарту Тынис Лукас.
Именно вопрос о полном переводе русскоязычных школ на эстонский язык обучения вызвал жаркие дискуссии между партнерами, затянув коалиционные переговоры на две недели.
Cреди учащихся двух русских школ есть немало детей с особыми потребностями. По словам мэра Тарту и главы местного отделения партии реформ Урмаса Клааса, обозначенный четырехлетний план перехода этих детей не коснется.