Вопрос о переводе тартуских школ на эстонский язык обучения вызвал у политиков жаркие споры

"Полный переход этих школ на эстонский язык обучения за четыре года, безусловно, возможен. Говорилось, что все школы Эстонии в целом могли бы совершить такой переход за семь лет, а ведь там речь шла и о Таллинне, и об Ида-Вирумаа", - сказал кандидат на пост председателя городского собрания Тарту Тынис Лукас.