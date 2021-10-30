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  • Эстония
  • Вопрос о переводе тартуских школ на эстонский язык обучения вызвал у политиков жаркие споры

Вопрос о переводе тартуских школ на эстонский язык обучения вызвал у политиков жаркие споры

Город Тарту. ФОТО: Kristjan Teedema

Новая коалиция в Тарту пообещала не повышать плату за детский сад и перевести образование в городе на эстонский язык, пишет Rus.ERR.

"Полный переход этих школ на эстонский язык обучения за четыре года, безусловно, возможен. Говорилось, что все школы Эстонии в целом могли бы совершить такой переход за семь лет, а ведь там речь шла и о Таллинне, и об Ида-Вирумаа", - сказал кандидат на пост председателя городского собрания Тарту Тынис Лукас.

Именно вопрос о полном переводе русскоязычных школ на эстонский язык обучения вызвал жаркие дискуссии между партнерами, затянув коалиционные переговоры на две недели.

Cреди учащихся двух русских школ есть немало детей с особыми потребностями. По словам мэра Тарту и главы местного отделения партии реформ Урмаса Клааса, обозначенный четырехлетний план перехода этих детей не коснется.

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