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  • Психолог: если утром было грустно, а к обеду прошло — это не депрессия

Психолог: если утром было грустно, а к обеду прошло — это не депрессия

В новом выпуске дискуссионной передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир в понедельник, 1 ноября в 20.25, говорили о депрессии и возможности ее лечения в Эстонии.

Психолог Ольга Пахомова объяснила, что депрессию можно подозревать, если перепады настроения в совокупности с другими симптомами длятся более двух недель: «Если с утра было плохое настроение, а к обеду прошло — это не депрессия».

Основными признаками депрессии, по словам психолога, являются длительные необоснованные перепады настроение, бессилие, нарушение сна и аппетита: «В такой ситуации требуется интенсивная помощь, в том числе, психиатра».

Как выбраться? К кому обращаться? На эти и другие вопросы постарались ответить герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 1 ноября в 20.25. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.

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