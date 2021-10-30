Фото ⟩ Мечтаете о доме на морском берегу? В Клоогаранде продается именно такой

Выставленная в Клоогаранде на продажу недвижимость состоит из двух участков, которые вместе составляют более 11 000 м2.

ФОТО: KV.EE

На участке находятся жилой дом площадью 209 м2, подсобное строение площадью 27,9 м2 и крытая терраса. Двухэтажный дом со всеми удобствами, построенный в 2004 году, полностью готов к проживанию.

ФОТО: KV.EE

С участка есть выход на собственный песчаный пляж, где не бывают посторонние.

ФОТО: KV.EE