Сб, 30.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Доктор Куйдо Нымм: нынешняя ситуация хуже, чем война в Афганистане

Доктор Куйдо Нымм: нынешняя ситуация хуже, чем война в Афганистане

Куйдо Нымм. ФОТО: Sille Annuk

Осмелюсь сказать, что нынешнее положение еще хуже, чем война в Афганистане, сказал доктор Куйдо Нымм в интервью передаче ETV "Утро с Ану" (Hommik Anuga).

Политики и главы государств сравнили нынешнюю пандемию с военной ситуацией. Нымм, участвовавший в войне в Афганистане, подтвердил, что ситуация в Эстонии крайне тяжелая, пишет rus.err.ee.

"Осмелюсь сказать, что нынешнее положение еще хуже", - сказал Нымм, отметив, что если в Афганистане война была локальной и раненых можно было эвакуировать в более безопасное место, то сейчас люди находятся в ситуации, когда ресурсы ограничены.

При этом Нымм считает, что худшее время еще впереди – число заболевших COVID-19 велико, и каждый день увеличивается число пациентов, нуждаются в стационарном лечении.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back