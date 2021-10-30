Доктор Куйдо Нымм: нынешняя ситуация хуже, чем война в Афганистане

Политики и главы государств сравнили нынешнюю пандемию с военной ситуацией. Нымм, участвовавший в войне в Афганистане, подтвердил, что ситуация в Эстонии крайне тяжелая, пишет rus.err.ee .

"Осмелюсь сказать, что нынешнее положение еще хуже", - сказал Нымм, отметив, что если в Афганистане война была локальной и раненых можно было эвакуировать в более безопасное место, то сейчас люди находятся в ситуации, когда ресурсы ограничены.