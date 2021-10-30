Доктор Куйдо Нымм: нынешняя ситуация хуже, чем война в Афганистане
Осмелюсь сказать, что нынешнее положение еще хуже, чем война в Афганистане, сказал доктор Куйдо Нымм в интервью передаче ETV "Утро с Ану" (Hommik Anuga).
Осмелюсь сказать, что нынешнее положение еще хуже, чем война в Афганистане, сказал доктор Куйдо Нымм в интервью передаче ETV "Утро с Ану" (Hommik Anuga).
Политики и главы государств сравнили нынешнюю пандемию с военной ситуацией. Нымм, участвовавший в войне в Афганистане, подтвердил, что ситуация в Эстонии крайне тяжелая, пишет rus.err.ee.
"Осмелюсь сказать, что нынешнее положение еще хуже", - сказал Нымм, отметив, что если в Афганистане война была локальной и раненых можно было эвакуировать в более безопасное место, то сейчас люди находятся в ситуации, когда ресурсы ограничены.
При этом Нымм считает, что худшее время еще впереди – число заболевших COVID-19 велико, и каждый день увеличивается число пациентов, нуждаются в стационарном лечении.