Картина дня: инциденты с антимасочниками, пункт вакцинации в Ласнамяэ и закрытие Национальной библиотеки на Тынисмяги

Коронавирус выявлен у 1894 жителей Эстонии, скончались 14 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8805 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1894. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 В торговом центре полицейским пришлось полтора часа спорить с антимасочниками

В пятницу, 29 октября, сотрудники Департамента здоровья и полиции провели рейды в четырех торговых центрах Тарту: Kaubamaja, Eeden, Kvartal и Tasku. Инспектировали, носят ли маски посетители и работники магазинов, а также проверяют ли в местах общественного питания сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Читать далее...

Таллиннский врач: пятой колонне дают бесконтрольно буйствовать и вводить людей в заблуждение

По словам заведующего хирургической клиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы и члена Союза врачей Андреса Корка, непривитый человек в больнице так же опасен, как пьяный водитель за рулем. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Образование не на жизнь, а на смерть

В понедельник заканчиваются школьные каникулы. На фоне растущей как не в себя заболеваемости и смертности от коронавируса руководители школ, родители и дети с нетерпением ждали четверга, когда правительство обещало сообщить о своем видении возобновления обучения после каникул. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Избирательная свобода выбора

В субботу на площади Вабадузе состоялась организованная фондом защиты семьи и традиций (SAPTK) акция протеста «в защиту свободного общества». Главный посыл акции был — «мы не противники вакцинации, а сторонники свободы вакцинации», то есть цель митинга заключалась в том, чтобы правительство прекратило своими ограничениями принуждать людей вакцинироваться. Люди кричали, что они имеют право сами решать — вакцинироваться или нет самим, прививать ли своих детей и т.д. А началась акция с организационных вопросов и… молитвы. Читать далее...

Заболевший член Рийгикогу: если бы не вакцина, я сейчас бы был в изоляторе с трубкой в горле

Центрист, член Рийгикогу и член комиссии по иностранным делам Имре Соояэр написал в соцсетях, что, несмотря на спортивный образ жизни и сильную иммунную систему, коронавирус свалил его с ног. Первые два экспресс-теста показали ему ложноотрицательный результат. Читать далее...

В Таллинне посетители магазина решили саботировать ограничения: на место вызвали полицию

Вчера в Таллинне полиции приходилось несколько раз разрешать инциденты в магазинах, когда посетители отказывались надевать маски или покидать помещение, сообщает Пыхьяская префектура. Читать далее...

Не забудьте перевести часы: Эстония переходит на зимнее время

В воскресенье, 31 октября, Эстония перейдет на зимнее время: в 4 часа утра стрелки часов надо перевести на один час назад. Читать далее...

В Таллинне прекратился рост цен на топливо

По данным агентства BNS, на прошлой неделе рост цен на топливо продолжился в Риге и Вильнюсе, а в Таллинне рост цен на топливо прекратился. Читать далее...

В Ласнамяэ открывается пункт консультирования и вакцинации

В субботу, 30 октября, в Таллинне открывается еще один пункт консультирования и вакцинации, который будет расположен в центре культуры «Линдакиви» в районе Ласнамяэ. Работу продолжат и вакцинационные палатки, размещенные в районах Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кесклинн. Читать далее...

Сегодня вечером Национальная библиотека на Тынисмяги закроется. Что дальше?