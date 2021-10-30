Картина дня: инциденты с антимасочниками, пункт вакцинации в Ласнамяэ и закрытие Национальной библиотеки на Тынисмяги
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 октября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8805 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1894. Читать далее...
В пятницу, 29 октября, сотрудники Департамента здоровья и полиции провели рейды в четырех торговых центрах Тарту: Kaubamaja, Eeden, Kvartal и Tasku. Инспектировали, носят ли маски посетители и работники магазинов, а также проверяют ли в местах общественного питания сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Читать далее...
По словам заведующего хирургической клиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы и члена Союза врачей Андреса Корка, непривитый человек в больнице так же опасен, как пьяный водитель за рулем. Читать далее...
В понедельник заканчиваются школьные каникулы. На фоне растущей как не в себя заболеваемости и смертности от коронавируса руководители школ, родители и дети с нетерпением ждали четверга, когда правительство обещало сообщить о своем видении возобновления обучения после каникул. Читать далее...
В субботу на площади Вабадузе состоялась организованная фондом защиты семьи и традиций (SAPTK) акция протеста «в защиту свободного общества». Главный посыл акции был — «мы не противники вакцинации, а сторонники свободы вакцинации», то есть цель митинга заключалась в том, чтобы правительство прекратило своими ограничениями принуждать людей вакцинироваться. Люди кричали, что они имеют право сами решать — вакцинироваться или нет самим, прививать ли своих детей и т.д. А началась акция с организационных вопросов и… молитвы. Читать далее...
Центрист, член Рийгикогу и член комиссии по иностранным делам Имре Соояэр написал в соцсетях, что, несмотря на спортивный образ жизни и сильную иммунную систему, коронавирус свалил его с ног. Первые два экспресс-теста показали ему ложноотрицательный результат. Читать далее...
Вчера в Таллинне полиции приходилось несколько раз разрешать инциденты в магазинах, когда посетители отказывались надевать маски или покидать помещение, сообщает Пыхьяская префектура. Читать далее...
В воскресенье, 31 октября, Эстония перейдет на зимнее время: в 4 часа утра стрелки часов надо перевести на один час назад. Читать далее...
По данным агентства BNS, на прошлой неделе рост цен на топливо продолжился в Риге и Вильнюсе, а в Таллинне рост цен на топливо прекратился. Читать далее...
В субботу, 30 октября, в Таллинне открывается еще один пункт консультирования и вакцинации, который будет расположен в центре культуры «Линдакиви» в районе Ласнамяэ. Работу продолжат и вакцинационные палатки, размещенные в районах Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кесклинн. Читать далее...
Сегодня, 30 октября, в 19.00 читальные залы Национальной библиотеки на Тынисмяги закроются на пять лет и начнется период переезда во временное пристанище на Нарва-мнт, 11. В последний день в библиотеке состоится прощальный фестиваль, в ходе которого пройдет множество увлекательных мероприятий для всех возрастов. Читать далее...