Картина дня: пункт вакцинации в Ласнамяэ, инциденты с антимасочниками и траур по погибшему полицейскому

Коронавирус выявлен у 1894 жителей Эстонии, скончались 14 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8805 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1894. Читать далее...

ФОТО 〉 Аншлаг в новом пункте вакцинации в Ласнамяэ: на место приходят даже антипрививочники

Сегодня в ласнамяэском культурном центре «Линдакиви» настоящий ажиотаж: там открылся пункт консультирования и вакцинации от Covid-19. Такого желания вакцинироваться никто не ожидал, поэтому на месте даже не был установлен терминал электронной очереди, который бы выдавал номерки. Тогда находчивый охранник написал номерки от руки и стал координировать очередь, чтобы процесс вакцинации проходил более гладко. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 В торговом центре полицейским пришлось полтора часа спорить с антимасочниками

В пятницу, 29 октября, сотрудники Департамента здоровья и полиции провели рейды в четырех торговых центрах Тарту: Kaubamaja, Eeden, Kvartal и Tasku. Инспектировали, носят ли маски посетители и работники магазинов, а также проверяют ли в местах общественного питания сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Читать далее...

Таллиннский врач: пятой колонне дают бесконтрольно буйствовать и вводить людей в заблуждение

По словам заведующего хирургической клиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы и члена Союза врачей Андреса Корка, непривитый человек в больнице так же опасен, как пьяный водитель за рулем. Читать далее...

Вакцинированная мэр Раквере госпитализирована с коронавирусом

Мэр Раквере Трийн Варек, несмотря на вакцину, заболела коронавирусом в очень тяжелой форме. Со вчерашнего дня Варек с воспалением и повреждением легких находится в Раквереской больнице, ей необходим дополнительный кислород. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Образование не на жизнь, а на смерть

В понедельник заканчиваются школьные каникулы. На фоне растущей как не в себя заболеваемости и смертности от коронавируса руководители школ, родители и дети с нетерпением ждали четверга, когда правительство обещало сообщить о своем видении возобновления обучения после каникул. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Избирательная свобода выбора

В субботу на площади Вабадузе состоялась организованная фондом защиты семьи и традиций (SAPTK) акция протеста «в защиту свободного общества». Главный посыл акции был — «мы не противники вакцинации, а сторонники свободы вакцинации», то есть цель митинга заключалась в том, чтобы правительство прекратило своими ограничениями принуждать людей вакцинироваться. Люди кричали, что они имеют право сами решать — вакцинироваться или нет самим, прививать ли своих детей и т.д. А началась акция с организационных вопросов и… молитвы. Читать далее...

Заболевший член Рийгикогу: если бы не вакцина, я сейчас бы был в изоляторе с трубкой в горле