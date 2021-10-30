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  • Эстония
  • Картина дня: пункт вакцинации в Ласнамяэ, инциденты с антимасочниками и траур по погибшему полицейскому

Картина дня: пункт вакцинации в Ласнамяэ, инциденты с антимасочниками и траур по погибшему полицейскому

Полицейский рейд. ФОТО: Marianne Loorents

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 октября.

Коронавирус выявлен у 1894 жителей Эстонии, скончались 14 человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8805 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1894. Читать далее...

ФОТО 〉 Аншлаг в новом пункте вакцинации в Ласнамяэ: на место приходят даже антипрививочники

Сегодня в ласнамяэском культурном центре «Линдакиви» настоящий ажиотаж: там открылся пункт консультирования и вакцинации от Covid-19. Такого желания вакцинироваться никто не ожидал, поэтому на месте даже не был установлен терминал электронной очереди, который бы выдавал номерки. Тогда находчивый охранник написал номерки от руки и стал координировать очередь, чтобы процесс вакцинации проходил более гладко. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 В торговом центре полицейским пришлось полтора часа спорить с антимасочниками

В пятницу, 29 октября, сотрудники Департамента здоровья и полиции провели рейды в четырех торговых центрах Тарту: Kaubamaja, Eeden, Kvartal и Tasku. Инспектировали, носят ли маски посетители и работники магазинов, а также проверяют ли в местах общественного питания сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Читать далее...

Таллиннский врач: пятой колонне дают бесконтрольно буйствовать и вводить людей в заблуждение

По словам заведующего хирургической клиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы и члена Союза врачей Андреса Корка, непривитый человек в больнице так же опасен, как пьяный водитель за рулем. Читать далее...

Вакцинированная мэр Раквере госпитализирована с коронавирусом

Мэр Раквере Трийн Варек, несмотря на вакцину, заболела коронавирусом в очень тяжелой форме. Со вчерашнего дня Варек с воспалением и повреждением легких находится в Раквереской больнице, ей необходим дополнительный кислород. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Образование не на жизнь, а на смерть

В понедельник заканчиваются школьные каникулы. На фоне растущей как не в себя заболеваемости и смертности от коронавируса руководители школ, родители и дети с нетерпением ждали четверга, когда правительство обещало сообщить о своем видении возобновления обучения после каникул. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Избирательная свобода выбора

В субботу на площади Вабадузе состоялась организованная фондом защиты семьи и традиций (SAPTK) акция протеста «в защиту свободного общества». Главный посыл акции был — «мы не противники вакцинации, а сторонники свободы вакцинации», то есть цель митинга заключалась в том, чтобы правительство прекратило своими ограничениями принуждать людей вакцинироваться. Люди кричали, что они имеют право сами решать — вакцинироваться или нет самим, прививать ли своих детей и т.д. А началась акция с организационных вопросов и… молитвы. Читать далее...

Заболевший член Рийгикогу: если бы не вакцина, я сейчас бы был в изоляторе с трубкой в горле

Центрист, член Рийгикогу и член комиссии по иностранным делам Имре Соояэр написал в соцсетях, что, несмотря на спортивный образ жизни и сильную иммунную систему, коронавирус свалил его с ног. Первые два экспресс-теста показали ему ложноотрицательный результат. Читать далее...

В Таллинне посетители магазина решили саботировать ограничения: на место вызвали полицию

Вчера в Таллинне полиции приходилось несколько раз разрешать инциденты в магазинах, когда посетители отказывались надевать маски или покидать помещение, сообщает Пыхьяская префектура. Читать далее...

Производственные предприятия начинают требовать covid-сертификаты у работников

Растущее распространение коронавируса ставит предприятия в затруднительное положение. В тартуской металлообрабатывающей компании Torm Metall порядки в связи с распространением вируса стали более строгими. Читать далее...

"Йоонас прекрасно подходил для полицейской работы": очевидцами трагедии в тире занимаются психологи

Вчера полицейские со всей Эстонии начали работу с минуты молчания, к полицейским машинам были привязаны траурные ленточки, а возле полицейских участков и кордонов были приспущены флаги. Полиция оплакивает потерю коллеги и друга, 26-летнего тартуского полицейского Йонаса Мянника. Читать далее...

Не забудьте перевести часы: Эстония переходит на зимнее время

В воскресенье, 31 октября, Эстония перейдет на зимнее время: в 4 часа утра стрелки часов надо перевести на один час назад. Читать далее...

В Таллинне прекратился рост цен на топливо

По данным агентства BNS, на прошлой неделе рост цен на топливо продолжился в Риге и Вильнюсе, а в Таллинне рост цен на топливо прекратился. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Лодочный инцидент на озере закончился смертью мужчины

Сегодня в 15.03 Центр тревоги получил сообщение о том, что на озере Тарбья перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один из мужчин добрался вплавь до берега, побежал в ближайшую деревню и позвал на помощь. Другой мужчина остался в воде. Читать далее...

Сегодня вечером Национальная библиотека на Тынисмяги закроется. Что дальше?

Сегодня, 30 октября, в 19.00 читальные залы Национальной библиотеки на Тынисмяги закроются на пять лет и начнется период переезда во временное пристанище на Нарва-мнт, 11. В последний день в библиотеке состоится прощальный фестиваль, в ходе которого пройдет множество увлекательных мероприятий для всех возрастов. Читать далее...

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