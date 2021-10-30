Картина дня: пункт вакцинации в Ласнамяэ, инциденты с антимасочниками и траур по погибшему полицейскому
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 октября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8805 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1894. Читать далее...
Сегодня в ласнамяэском культурном центре «Линдакиви» настоящий ажиотаж: там открылся пункт консультирования и вакцинации от Covid-19. Такого желания вакцинироваться никто не ожидал, поэтому на месте даже не был установлен терминал электронной очереди, который бы выдавал номерки. Тогда находчивый охранник написал номерки от руки и стал координировать очередь, чтобы процесс вакцинации проходил более гладко. Читать далее...
В пятницу, 29 октября, сотрудники Департамента здоровья и полиции провели рейды в четырех торговых центрах Тарту: Kaubamaja, Eeden, Kvartal и Tasku. Инспектировали, носят ли маски посетители и работники магазинов, а также проверяют ли в местах общественного питания сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Читать далее...
По словам заведующего хирургической клиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы и члена Союза врачей Андреса Корка, непривитый человек в больнице так же опасен, как пьяный водитель за рулем. Читать далее...
Мэр Раквере Трийн Варек, несмотря на вакцину, заболела коронавирусом в очень тяжелой форме. Со вчерашнего дня Варек с воспалением и повреждением легких находится в Раквереской больнице, ей необходим дополнительный кислород. Читать далее...
В понедельник заканчиваются школьные каникулы. На фоне растущей как не в себя заболеваемости и смертности от коронавируса руководители школ, родители и дети с нетерпением ждали четверга, когда правительство обещало сообщить о своем видении возобновления обучения после каникул. Читать далее...
В субботу на площади Вабадузе состоялась организованная фондом защиты семьи и традиций (SAPTK) акция протеста «в защиту свободного общества». Главный посыл акции был — «мы не противники вакцинации, а сторонники свободы вакцинации», то есть цель митинга заключалась в том, чтобы правительство прекратило своими ограничениями принуждать людей вакцинироваться. Люди кричали, что они имеют право сами решать — вакцинироваться или нет самим, прививать ли своих детей и т.д. А началась акция с организационных вопросов и… молитвы. Читать далее...
Центрист, член Рийгикогу и член комиссии по иностранным делам Имре Соояэр написал в соцсетях, что, несмотря на спортивный образ жизни и сильную иммунную систему, коронавирус свалил его с ног. Первые два экспресс-теста показали ему ложноотрицательный результат. Читать далее...
Вчера в Таллинне полиции приходилось несколько раз разрешать инциденты в магазинах, когда посетители отказывались надевать маски или покидать помещение, сообщает Пыхьяская префектура. Читать далее...
Растущее распространение коронавируса ставит предприятия в затруднительное положение. В тартуской металлообрабатывающей компании Torm Metall порядки в связи с распространением вируса стали более строгими. Читать далее...
Вчера полицейские со всей Эстонии начали работу с минуты молчания, к полицейским машинам были привязаны траурные ленточки, а возле полицейских участков и кордонов были приспущены флаги. Полиция оплакивает потерю коллеги и друга, 26-летнего тартуского полицейского Йонаса Мянника. Читать далее...
В воскресенье, 31 октября, Эстония перейдет на зимнее время: в 4 часа утра стрелки часов надо перевести на один час назад. Читать далее...
По данным агентства BNS, на прошлой неделе рост цен на топливо продолжился в Риге и Вильнюсе, а в Таллинне рост цен на топливо прекратился. Читать далее...
Сегодня в 15.03 Центр тревоги получил сообщение о том, что на озере Тарбья перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один из мужчин добрался вплавь до берега, побежал в ближайшую деревню и позвал на помощь. Другой мужчина остался в воде. Читать далее...
Сегодня, 30 октября, в 19.00 читальные залы Национальной библиотеки на Тынисмяги закроются на пять лет и начнется период переезда во временное пристанище на Нарва-мнт, 11. В последний день в библиотеке состоится прощальный фестиваль, в ходе которого пройдет множество увлекательных мероприятий для всех возрастов. Читать далее...