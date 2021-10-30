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Национальная библиотека на пять лет закрывает читальные залы

Национальная библиотека ФОТО: Madis Veltman

Национальная библиотека закроет в субботу в 19 часов читальные залы в здании на Тынисмяги на пять лет, чтобы подготовиться к капитальной реконструкции.

В это же время начнется переезд в здание на Нарвском шоссе, 11, где в период реконструкции основного здания будут размещаться залы библиотеки. В последний день состоится заключительный фестиваль с участием динамического трио Ярека Казари, Вайко Эплика и Яана Пехка.

«С новой недели начнется новый этап в истории библиотеки», - сказала гендиректор Национальной библиотеки Янне Андресоо, пригласшая всех принять в субботу участиев семичасовой программе в здании на Тынисмяги. Все мероприятия бесплатны, но для участия требуется сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании и маска.

С ноября Национальная библиотека переедет на подменные площади, взяв с собой двухкилометровую секцию из 51-километровой коллекции книг. Остальные 49 километров будут храниться в соответствующем логистическом центре.

«Переезд будет сложным и объемным с точки зрения логистики, мы должны вывести из количество книг протяженностью 51 км, которые необходимо надежно упаковать и перевезти», - сказала руководитель проекта переезда Кристель Вейманн.

Переезд займет четыре месяца, но уже в начале января Национальная библиотека готова открыть новое помещение на Нарвском шоссе 11, где она будет находиться до тех пор, пока не вернется в реконструированное здание. В

В период реконструкции планируется развивать электронные услуги и увеличивать их количество.

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