Национальная библиотека на пять лет закрывает читальные залы

В это же время начнется переезд в здание на Нарвском шоссе, 11, где в период реконструкции основного здания будут размещаться залы библиотеки. В последний день состоится заключительный фестиваль с участием динамического трио Ярека Казари, Вайко Эплика и Яана Пехка.

«С новой недели начнется новый этап в истории библиотеки», - сказала гендиректор Национальной библиотеки Янне Андресоо, пригласшая всех принять в субботу участиев семичасовой программе в здании на Тынисмяги. Все мероприятия бесплатны, но для участия требуется сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании и маска.

С ноября Национальная библиотека переедет на подменные площади, взяв с собой двухкилометровую секцию из 51-километровой коллекции книг. Остальные 49 километров будут храниться в соответствующем логистическом центре.

«Переезд будет сложным и объемным с точки зрения логистики, мы должны вывести из количество книг протяженностью 51 км, которые необходимо надежно упаковать и перевезти», - сказала руководитель проекта переезда Кристель Вейманн.

Переезд займет четыре месяца, но уже в начале января Национальная библиотека готова открыть новое помещение на Нарвском шоссе 11, где она будет находиться до тех пор, пока не вернется в реконструированное здание. В