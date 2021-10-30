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  • Комендантский час: в Латвии мужчина во время проверки взорвал свою машину, ранив двух полицейских

Комендантский час: в Латвии мужчина во время проверки взорвал свою машину, ранив двух полицейских

ФОТО: Valsts policija

В Латвии мужчина во время ночной проверки взорвал свою автомашину, ранив двух полицейских, а затем попытался угнать машину полиции.

Сегодня примерно в час ночи в Галгаускской волости Гулбенского края сотрудники полиции заметили автомобиль марки Volkswagen. Полицейские включили маячки и остановили автомобиль, чтобы выяснить причины, по которым человек находился за пределами своего места жительства во время комендантского часа.

Когда полиция подошла к машине для проверки документов, водитель приоткрыл окно и показал свои документы. Полиция хотела подробнее узнать причины, по которым мужчина находится за пределами своего места жительства, но он отказался сотрудничать.

В этот момент сотрудники полиции почувствовали запах газа. Водитель внезапно развернулся в машине, щелкнул зажигалкой, и произошел взрыв, так как он взорвал находившийся в машине газовый баллон.

В результате сильного взрыва оба сотрудника полиции были отброшены от машины, а сам водитель выброшен из машины. Однако мужчина смог воспользоваться ситуацией, уселся в полицейский автомобиль и попытался сбежать.

Когда один из полицейских пытался остановить нарушителя, тот напал на сотрудника полиции и пытался отобрать служебное оружие. Мужчину удалось задержать, вызвав на помощь ближайший экипаж полиции.

Подходивший к машине полицейский получил более серьезные травмы в результате взрыва и был доставлен в медицинское учреждение Риги. Физические травмы, полученные другим сотрудником, были менее серьезными, задержанный в медицинской помощи не нуждался.

Задержанный мужчина в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, будет принято решение о мерах пресечения. Полиция предполагает, что действия нарушителя были умышленными. Мотивы действий мужчины до сих пор выясняются, однако он заявил, что поступил так из-за ситуации с Covid-19 и вакцинацией.

Ранее этот человек не попадал в поле зрения полиции.

По словам начальника Госполиции Арманда Рукса, вполне понятно, что в настоящее время общая атмосфера в обществе накалена.

"Сейчас всем сложно, но, если смотреть в глобальном контексте, ситуация в стране, в том числе с ограничениями, не так уж плоха - в других местах люди живут в условиях войны. Подвергать опасности других людей преступно, и уголовная ответственность в данном случае неизбежна", - сказал Рукс.

Он просит людей быть разумными и всех вместе преодолевать эти трудности.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части второй статьи 269 Уголовного закона о нападении на представителя власти и другое государственное должностное лицо, если нападение привело к серьезным телесным повреждениям или другим серьезным последствиям. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет.

К мужчине также применен максимальный штраф за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности - 2000 евро.

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