Автобусная компания GoBus вышла из кризиса победителем

Как отмечает глава Союза автопредприятий Эстонии Виллем Тори, в последние два года эстонские фирмы, занятые в сфере пассажирских автоперевозок, подверглись настоящему испытанию на прочность: экономические показатели некоторых компаний, предоставляющих услуги чартерных перевозок, упали практически до нуля.

В 2020 году оборот компании GoBus снизился на 29% на междугородних маршрутах внутри страны и на 70% - в сегменте чартерных перевозок. Тем не менее, руководитель GoBus Андрей Мяндла находит в прошлогодних коронавирусных сложностях и свои положительные моменты: к примеру, в компании сократилась нехватка водителей автобусов.