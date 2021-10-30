Автобусная компания GoBus вышла из кризиса победителем
Хотя коронавирусные ограничения стали суровым испытанием для многих компаний, действующих в сфере пассажирских автоперевозок, руководство автобусной фирмы GoBus оценивает результаты минувшего года позитивно: коронакризис помог компании выявить скрытые резервы и научил команду адаптироваться к переменам, пишет DV.ee.
Читайте подробнее на dv.ee: https://www.dv.ee/top/2021/10/29/top-passazhirskih-avtoperevozok-gobus-vyshla-iz-krizisa-pobeditelem