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Автобусная компания GoBus вышла из кризиса победителем

Автобус GoBus ФОТО: Arvo Meeks

Хотя коронавирусные ограничения стали суровым испытанием для многих компаний, действующих в сфере пассажирских автоперевозок, руководство автобусной фирмы GoBus оценивает результаты минувшего года позитивно: коронакризис помог компании выявить скрытые резервы и научил команду адаптироваться к переменам, пишет DV.ee.

Читайте подробнее на dv.ee: https://www.dv.ee/top/2021/10/29/top-passazhirskih-avtoperevozok-gobus-vyshla-iz-krizisa-pobeditelem

Как отмечает глава Союза автопредприятий Эстонии Виллем Тори, в последние два года эстонские фирмы, занятые в сфере пассажирских автоперевозок, подверглись настоящему испытанию на прочность: экономические показатели некоторых компаний, предоставляющих услуги чартерных перевозок, упали практически до нуля.

В 2020 году оборот компании GoBus снизился на 29% на междугородних маршрутах внутри страны и на 70% - в сегменте чартерных перевозок. Тем не менее, руководитель GoBus Андрей Мяндла находит в прошлогодних коронавирусных сложностях и свои положительные моменты: к примеру, в компании сократилась нехватка водителей автобусов.

Читайте подробнее на dv.ee.

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